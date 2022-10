Sackboy: Uma Grande Aventura, que tivemos o prazer de experimentar aqui, é um tremendo jogo de diversão e entretenimento para toda a família.

Recentemente foi revelado que Sackboy: Uma Grande Aventura está a caminho do PC. Venham ver mais...

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente que o seu jogo Sackboy: Uma Grande Aventura se encontra prestes a chegar ao PC. E é já no próximo dia 27 de outubro deste ano, ou seja, estamos a menos de um mês para a sua chegada. Entretanto, também foi revelado que as reservas do jogo já poderão ser feitas, tanto na Steam como na Epic Games Store.

Tal como vimos aqui, Sackboy: Uma Grande Aventura é um jogo de plataformas em 3D, extremamente divertido e acessível, ideal para juntar a família à volta do pequeno herói de trapos. Este jogo traz de regresso um dos heróis mais representativos do universo PlayStation, e que já se encontra disponível tanto para a PlayStation 4 como para a PlayStation 5, consola esta onde os jogadores poderão, entre outras coisas, experimentar os níveis musicais do título e ouvir o Artemundo a ganhar vida ao seu redor de forma mais imersiva graças ao Tempest 3D AudioTech. Agora o jogo chegará também ao PC no próximo dia 27 de outubro.

A história de Sackboy: Uma Grande Aventura, traz o malvado Vex (um ser quase mítico nascido do caos e do medo) que rapta os amigos do Sackboy e está a forçá-los a trabalhar na construção do seu Inversor. Trata-se de um dispositivo diabólico que transformará o Artemundo, uma terra de pura imaginação e sonhos inocentes… numa paisagem inóspita habitada por pesadelos.

Mas as lendas falam de uma profecia nascida da antiga ordem dos Cavaleiros Tricotados, os lendários protetores do Artemundo. Pois apenas os mais corajosos, destemidos, cavalheirescos e, claro, galantes poderão salvar o dia numa corrida contra o tempo cheia de perigos e tão dramática que quase nem dá para explicar por palavras. A sério, nem vale a pena tentar.

A sós ou na companhia de alguns amigos corajosos de Sackboy, o jogador embarcará numa série de aventuras divertidas e entusiasmantes, através de alguns ambientes extremamente diversificados e coloridos, passando por montanhas cobertas de neve, selvas densas, reinos subaquáticos e até mesmo colónias espaciais.

O objetivo é claro: derrotar o Vex, resgatar os nossos sack-amigos e salvar o Artemundo.

Sackboy: Uma Grande Aventura chega ao PC no próximo dia 27 de outubro.