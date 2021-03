Samebike LO26 – o complemento elétrico numa bicicleta de montanha

A energia elétrica veio trazer aos meios de transporte uma outra versatilidade, principalmente quando falamos em bicicletas ou trotinetes. Hoje em dia, pelas cidades já é muito comum vê-los como transporte principal para muitos que se deslocam para o trabalho ou para a escola.

As bicicletas de montanha estão também a receber motores elétricos, o que acaba por facilitar nos passeios e deslocações mais longas. A Samebike LO26 é uma das opções que hoje lhe damos a conhecer.

Bicicleta de montanha elétrica Samebike LO26

A Samebike LO26 é uma bicicleta elétrica em liga de alumínio com rodas de 26″ x 1,95″. A estrutura é dobrável, facilitando não só o transporte dentro de uma bagageira do carro mas também a sua arrumação em casa. Tem uma estrutura concebida para suportar um máximo de 150 kg, graças ao amortecedor com regulação existente no quadro.

O motor elétrico desta bicicleta é de 500W e tem uma bateria que carrega na totalidade em cerca de 4 horas. Em modo apenas elétrico, tem uma autonomia de 25 a 35 km, mas em condução híbrida a bateria pode ir até aos 80 km.

Tem 21 mudanças e ainda um ciclocomputador (conta km) com informações como velocidade, modo de condução, hodómetro e nível de bateria. O motor elétrico tem 4 modos de ação: Pure Electric, PAS, manpower riding e pushing.

Tem amortecedores frontais para se adaptar aos diferentes pisos e perturbações. Para condução no escuro inclui um farol LED brilhante e retroiluminação no ecrã do conta km.

É uma opção ideal para quem gosta de fazer passeios ao fim de semana, mas também para quem precisa de se deslocar para o trabalho na cidade ou até para fazer pequenas deslocações do dia-a-dia.

A bicicleta Samebike LO26 está disponível por 771,99 €, com portes gratuitos e envio a partir de armazém europeu, não tendo por isso qualquer encargo adicional.

Samebike LO26