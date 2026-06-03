Por que razão os americanos têm carros tão grandes?

Nos Estados Unidos da América (EUA), uma pickup é um carro de família normal. O que a nós, europeus, pode parecer exagero, é apenas uma consequência lógica. Curiosamente, a Europa, que sempre se gabou de preferir o citadino ágil, está silenciosamente a render-se à mesma tendência.

Não é preciso visitar os EUA para saber que as estradas estão cheias de Fords F-150, Chevrolets Tahoe e Jeeps Grand Wagoneer. Ao lado destes, um carro europeu ainda parece um brinquedo.

Curiosamente, há motivos para os americanos só se contentarem com carros grandes, e vão desde o combustível e a infraestrutura até à segurança e psicologia de consumidor.

O combustível barato é dos motivos mais fortes

O fator mais determinante é o preço da gasolina. Segundo Ed Kim, presidente da consultora AutoPacific, nos EUA, o combustível é muito menos tributado do que em praticamente qualquer outro país do mundo.

No verão de 2024, um galão (ou 3,79 litros) custava cerca de 3,75 dólares nos EUA, enquanto no Reino Unido chegava a 6,98 dólares, em Singapura a 7,64 dólares, e em Hong Kong a 12,16 dólares.

Com gasolina barata, os consumidores americanos podem simplesmente dar-se ao luxo de conduzir veículos maiores e menos eficientes sem sentir tanto o impacto na carteira.

Estradas feitas para grandes carros

Além dos combustíveis, as estradas norte-americanas foram planeadas para acomodar veículos grandes, sendo largas, com estacionamentos generosos e vias dimensionadas para pickups.

Por lá, trata-se daquilo a que, em Portugal, chamamos "pescadinha de rabo na boca": os carros são grandes porque as estradas o permitem, e as estradas foram feitas assim porque os carros já eram grandes.

Na Europa, a situação é bem diferente. As cidades cresceram antes do automóvel, com ruas estreitas pensadas para peões e cavalos. Para este cenário, Portugal é um bom exemplo, pois tentar circular por certas estradas portuguesas num SUV de quase dois metros de largura é uma experiência memorável.

Aliás, é daí que surge, em parte, a popularidade de modelos como o Volkswagen Polo ou o Dacia Sandero no mercado europeu.

A sensação de segurança

Outro fator relevante é a perceção de segurança. Muitos pais americanos preferem colocar os filhos adolescentes a conduzir SUVs ou pickups por considerarem que são mais seguros em caso de acidente.

De facto, o Insurance Institute for Highway Safety confirma que há fundamento nessa ideia, uma vez que veículos maiores e mais pesados oferecem geralmente melhor proteção em colisões, especialmente nas frontais.

Psicologia também tem peso

Depois, à medida que mais pessoas adquirem carros maiores, a pressão para acompanhar a tendência aumenta. Nas zonas suburbanas, com entradas de garagem espaçosas e estradas largas, o SUV é, naturalmente, a norma.

Por fim, à medida que a eletrificação avança, o tamanho começa a pesar menos na equação ambiental, com os híbridos e elétricos a permitirem manter dimensões generosas com menor impacto nas emissões.

Interesse pelos SUVs já chegou às estradas de Portugal e da Europa

Se o fenómeno parecia distante da realidade europeia, os números dizem outra coisa. Em 2025, o mercado automóvel português fechou com um crescimento de 7,3% nos ligeiros de passageiros, e os SUVs continuaram a reinar.

O Peugeot 2008 liderou as vendas durante grande parte do ano, com 6674 unidades matriculadas entre janeiro e outubro, um crescimento de 9,3% face ao período homólogo. O Dacia Duster, Renault Captur e Peugeot 3008 completam um top 10 onde os SUVs são maioria.

Esta tendência repete-se em toda a Europa. Em 2024, num mercado que praticamente estagnou, as vendas de SUVs subiram 4%, aumentando a sua quota. Em sentido inverso, os citadinos clássicos encolhem ano após ano.

A diferença para os EUA continua, no entanto, a existir. Os SUVs que os portugueses compram são compactos. Afinal, o 2008 ou o Sandero estão longe de uma Chevrolet Tahoe. Por cá, as estradas estreitas e o combustível caro ainda funcionam como travão.

Não obstante, a direção parece apontar para cada vez menos citadinos, cada vez mais carroçaria alta e cada vez mais espaço a bordo.

À medida que os anos passarem, os americanos que visitarem Portugal poderão não estranhar assim tanto o que virem nos estacionamentos.