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Por que razão os americanos têm carros tão grandes?

· Motores/Energia 18 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Zec says:
    3 de Junho de 2026 às 10:33

    Quem se está a render à mesma tendência são só as mulheres. Antes só queriam carros cute agora é cada carro “gordo” que mal se vê o condutor.

    Responder
  2. Rui Azevedo says:
    3 de Junho de 2026 às 10:43

    Os americanos tem o síndrome dos carros grandes, para compensar o tamanho do cérebro e orgão sexual.
    Americanices…
    Em Portugal, o tuga vai pelo mesmo caminho… síndrome de cabecinha pequenininha… e apanham-se num carro grande e a estrada é toda deles!
    Tuguices…

    Responder
    • Grunho says:
      3 de Junho de 2026 às 11:02

      É normal, o SUV faz a felicidade absoluta da parolada. E como os USA são o país mais azeiro-teiro do mundo, a escolha deles não podia ser outra.

      Responder
  3. MACnista says:
    3 de Junho de 2026 às 10:46

    Porque podem!!, carro grande = motor grande e potente e a gasolina não é problema para eles!!!

    Responder
  4. PGomes says:
    3 de Junho de 2026 às 10:54

    Quase metade dos Americanos são obesos, por isso precisam de muito mais espaço, ou não cabem no veículo.

    Responder
  5. Yamahia says:
    3 de Junho de 2026 às 11:14

    Por mim podem vir à vontade. Assim tenho sempre lugar garantido no estacionamento do el corte ingles. Antigamente era uma chatice, encontrar um lugar disponível era mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro.

    Responder
  6. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    3 de Junho de 2026 às 11:16

    Experimentem meter 4 “average americanos” num carro europeu ou japonês….

    Responder
  7. TugAzeiteiro says:
    3 de Junho de 2026 às 11:35

    Há várias razões para os carros nos EUA serem grandes… 1º as estradas, 2º eles fazem “road trips” à séria, 3º a sensação de segurança, 4º o combustível é (era) significantemente mais barato, 5º a obesidade dos americanos.

    Responder
  8. Nuno José Almeida says:
    3 de Junho de 2026 às 11:44

    Lol, a “verdadeira” razão ou pelo menos aquela que mais contribui é fiscal. São equiparados aos “trucks” e já não me recordo toda a trama, mas ficaram isentos por serem de “trabalho”.

    Responder
  9. Pimmed says:
    3 de Junho de 2026 às 11:55

    A culpa não é dos fabricantes…
    Eles só seguem as tendências dos mercados..

    Se há espaço e dinheiro, as coisas crescem.
    O Médio Oriente é igual… aqui nem se fala do Nissan patrol, là a última geração pesa quase 2.7 toneladas, em Portugal era preciso carta de condução de camionista…

    Responder
  10. Jaime says:
    3 de Junho de 2026 às 12:28

    Eu comprei um suv grande para a minha mulher por questões de segurança . Ela infelizmente conduz muito mal, assim em caso de colisão frontal tem mais hipoteses de não se ferir ou pior.

    Responder
  11. Mapril says:
    3 de Junho de 2026 às 12:37

    E são muito mais eficientes a matar peões.

    Responder
  12. Gringo Bandido says:
    3 de Junho de 2026 às 13:02

    Um suv de várias toneladas se levar com outro suv de lado na porta ficam mortos na mesma!
    América é muito isto, super size me e looking good e pouca substancia mas não percebem que são javardos para o planeta e desperdiçam recursos. A única coisa que ainda tolero é os carros antigos americanos ficarem bem nos filmes americanos mas não invejo nada a américa de hoje.

    Responder

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