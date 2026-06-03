Por que razão os americanos têm carros tão grandes?
Nos Estados Unidos da América (EUA), uma pickup é um carro de família normal. O que a nós, europeus, pode parecer exagero, é apenas uma consequência lógica. Curiosamente, a Europa, que sempre se gabou de preferir o citadino ágil, está silenciosamente a render-se à mesma tendência.
Não é preciso visitar os EUA para saber que as estradas estão cheias de Fords F-150, Chevrolets Tahoe e Jeeps Grand Wagoneer. Ao lado destes, um carro europeu ainda parece um brinquedo.
Curiosamente, há motivos para os americanos só se contentarem com carros grandes, e vão desde o combustível e a infraestrutura até à segurança e psicologia de consumidor.
O combustível barato é dos motivos mais fortes
O fator mais determinante é o preço da gasolina. Segundo Ed Kim, presidente da consultora AutoPacific, nos EUA, o combustível é muito menos tributado do que em praticamente qualquer outro país do mundo.
No verão de 2024, um galão (ou 3,79 litros) custava cerca de 3,75 dólares nos EUA, enquanto no Reino Unido chegava a 6,98 dólares, em Singapura a 7,64 dólares, e em Hong Kong a 12,16 dólares.
Com gasolina barata, os consumidores americanos podem simplesmente dar-se ao luxo de conduzir veículos maiores e menos eficientes sem sentir tanto o impacto na carteira.
Estradas feitas para grandes carros
Além dos combustíveis, as estradas norte-americanas foram planeadas para acomodar veículos grandes, sendo largas, com estacionamentos generosos e vias dimensionadas para pickups.
Por lá, trata-se daquilo a que, em Portugal, chamamos "pescadinha de rabo na boca": os carros são grandes porque as estradas o permitem, e as estradas foram feitas assim porque os carros já eram grandes.
Na Europa, a situação é bem diferente. As cidades cresceram antes do automóvel, com ruas estreitas pensadas para peões e cavalos. Para este cenário, Portugal é um bom exemplo, pois tentar circular por certas estradas portuguesas num SUV de quase dois metros de largura é uma experiência memorável.
Aliás, é daí que surge, em parte, a popularidade de modelos como o Volkswagen Polo ou o Dacia Sandero no mercado europeu.
A sensação de segurança
Outro fator relevante é a perceção de segurança. Muitos pais americanos preferem colocar os filhos adolescentes a conduzir SUVs ou pickups por considerarem que são mais seguros em caso de acidente.
De facto, o Insurance Institute for Highway Safety confirma que há fundamento nessa ideia, uma vez que veículos maiores e mais pesados oferecem geralmente melhor proteção em colisões, especialmente nas frontais.
Psicologia também tem peso
Depois, à medida que mais pessoas adquirem carros maiores, a pressão para acompanhar a tendência aumenta. Nas zonas suburbanas, com entradas de garagem espaçosas e estradas largas, o SUV é, naturalmente, a norma.
Por fim, à medida que a eletrificação avança, o tamanho começa a pesar menos na equação ambiental, com os híbridos e elétricos a permitirem manter dimensões generosas com menor impacto nas emissões.
Interesse pelos SUVs já chegou às estradas de Portugal e da Europa
Se o fenómeno parecia distante da realidade europeia, os números dizem outra coisa. Em 2025, o mercado automóvel português fechou com um crescimento de 7,3% nos ligeiros de passageiros, e os SUVs continuaram a reinar.
O Peugeot 2008 liderou as vendas durante grande parte do ano, com 6674 unidades matriculadas entre janeiro e outubro, um crescimento de 9,3% face ao período homólogo. O Dacia Duster, Renault Captur e Peugeot 3008 completam um top 10 onde os SUVs são maioria.
Esta tendência repete-se em toda a Europa. Em 2024, num mercado que praticamente estagnou, as vendas de SUVs subiram 4%, aumentando a sua quota. Em sentido inverso, os citadinos clássicos encolhem ano após ano.
A diferença para os EUA continua, no entanto, a existir. Os SUVs que os portugueses compram são compactos. Afinal, o 2008 ou o Sandero estão longe de uma Chevrolet Tahoe. Por cá, as estradas estreitas e o combustível caro ainda funcionam como travão.
Não obstante, a direção parece apontar para cada vez menos citadinos, cada vez mais carroçaria alta e cada vez mais espaço a bordo.
À medida que os anos passarem, os americanos que visitarem Portugal poderão não estranhar assim tanto o que virem nos estacionamentos.
Quem se está a render à mesma tendência são só as mulheres. Antes só queriam carros cute agora é cada carro “gordo” que mal se vê o condutor.
Estás muito enganado, a quantidade de homens que querem SUVs é muito grande…
Os americanos tem o síndrome dos carros grandes, para compensar o tamanho do cérebro e orgão sexual.
Americanices…
Em Portugal, o tuga vai pelo mesmo caminho… síndrome de cabecinha pequenininha… e apanham-se num carro grande e a estrada é toda deles!
Tuguices…
É normal, o SUV faz a felicidade absoluta da parolada. E como os USA são o país mais azeiro-teiro do mundo, a escolha deles não podia ser outra.
Porque podem!!, carro grande = motor grande e potente e a gasolina não é problema para eles!!!
Quase metade dos Americanos são obesos, por isso precisam de muito mais espaço, ou não cabem no veículo.
Nem mais
Por mim podem vir à vontade. Assim tenho sempre lugar garantido no estacionamento do el corte ingles. Antigamente era uma chatice, encontrar um lugar disponível era mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro.
Experimentem meter 4 “average americanos” num carro europeu ou japonês….
Há várias razões para os carros nos EUA serem grandes… 1º as estradas, 2º eles fazem “road trips” à séria, 3º a sensação de segurança, 4º o combustível é (era) significantemente mais barato, 5º a obesidade dos americanos.
Fantástico, deste 5 tiros de olhos fechados, e acertaste os 5 alvos 😀
Lol, a “verdadeira” razão ou pelo menos aquela que mais contribui é fiscal. São equiparados aos “trucks” e já não me recordo toda a trama, mas ficaram isentos por serem de “trabalho”.
Um vídeo que explioca isto muito bem. https ://www.youtube.com/watch?v=1zzE-Qw5W9c
E mais especifico sobre o tema. https ://www.youtube.com/watch?v=l8Rt3zN9YY8
A culpa não é dos fabricantes…
Eles só seguem as tendências dos mercados..
Se há espaço e dinheiro, as coisas crescem.
O Médio Oriente é igual… aqui nem se fala do Nissan patrol, là a última geração pesa quase 2.7 toneladas, em Portugal era preciso carta de condução de camionista…
Eu comprei um suv grande para a minha mulher por questões de segurança . Ela infelizmente conduz muito mal, assim em caso de colisão frontal tem mais hipoteses de não se ferir ou pior.
E são muito mais eficientes a matar peões.
Um suv de várias toneladas se levar com outro suv de lado na porta ficam mortos na mesma!
América é muito isto, super size me e looking good e pouca substancia mas não percebem que são javardos para o planeta e desperdiçam recursos. A única coisa que ainda tolero é os carros antigos americanos ficarem bem nos filmes americanos mas não invejo nada a américa de hoje.