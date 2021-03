ANACOM aprova redução de 10% em circuitos Ethernet

De acordo com uma informação da ANACOM, foi aprovado uma redução de 10% nos circuitos Ethernet disponibilizados pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia. Os preços máximos dos circuitos que ligam várias ilhas dos Açores serão mantidos.

Segundo foi revelado, com esta descida, os preços dos circuitos CAM (Continente, Açores e Madeira) registam já uma redução acumulada superior a 86% desde 2015.

ANACOM: Objetivo é melhorar as condições de concorrência no mercado

A ANACOM aprovou uma redução de 10% dos preços máximos dos circuitos Ethernet entre o continente, Açores e Madeira. No que respeita aos preços dos circuitos tradicionais, no âmbito da oferta de referência de circuitos alugados (ORCA), a ANACOM decidiu igualmente manter os preços em vigor.

Os novos preços dos circuitos CAM deverão entrar em vigor à data de aprovação do sentido provável de decisão que antecedeu esta decisão da ANACOM, ou seja, a 2 de outubro de 2020.

João Cadete Matos, após reunião do conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), que decorreu no Funchal, referiu que…

Temos procurado criar condições para que todas as empresas que queiram estar presentes na Madeira não possam invocar que os preços do aluguer dos circuitos do cabo submarino são muito elevados

O responsável referiu-se, em concreto, às empresas Vodafone e Nowo e salientou que, com a descida agora aprovada, os preços dos circuitos CAM registam já uma redução acumulada superior a 86% desde 2015.

O principal objetivo é melhorar as condições de concorrência no mercado, com benefício para os operadores e prestadores de serviços alternativos à MEO, que necessitam de alugar essas ligações para desenvolver a sua atividade.

Além disso, a quebra de preços ajudará os consumidores das Regiões Autónomas a usufruir de uma maior diversidade de oferta retalhista e em condições equiparadas às condições disponibilizadas aos restantes consumidores de serviços de comunicações eletrónicas no território continental.