Renault junta-se ao AS Monaco na Liga dos Campeões e dá destaque ao Renault 5 E-Tech

A Renault e o clube AS Monaco anunciaram uma colaboração para a próxima época, por forma a dar destaque ao Renault 5 E-Tech 100% elétrico.

Conforme anunciado, a Renault será um dos principais parceiros do AS Monaco, clube de futebol que atua na Ligue 1 francesa, na época 2024-2025, enquanto dá destaque ao Renault 5 E-Tech 100% elétrico.

Estamos muito orgulhosos de sermos parceiros do clube de futebol AS Monaco esta época. Partilhamos laços fortes, baseados na nossa história e nos nossos valores [...] E ambos procuramos implementar estratégias com foco na mobilidade limpa.

Partilhou Laurent Aliphat, VP Renault Marketing, Brand Content.

Produzido na fábrica de Douai, em França, o Renault 5 E-Tech é um ícone pop de apelo intemporal com valor simbólico para a empresa francesa. De acordo com esta, o R5 E-Tech representa não só a estratégia de recuperação da Renaulution, mas também a renovação industrial da marca e a passagem do seu modelo emblemático para a energia elétrica.

Destacando a Renault como parceiro chave, o logótipo R5 aparecerá na parte da frente das camisolas usadas pela equipa do AS Monaco em todos os jogos da Liga dos Campeões desta época, bem como na zona do bolso do equipamento dos jogadores nos jogos da Ligue 1. Será também amplamente utilizado no Estádio Louis II e nos materiais de comunicação do clube.

Ainda no âmbito desta colaboração, a marca de automóveis colocará à disposição do AS Monaco uma frota de cerca de vinte veículos.

Nesta etapa de lançamento do Renault 5 E-Tech 100% elétrico, a Renault vai dar visibilidade a este ícone, por via de várias iniciativas conjuntas com o AS Monaco.

Num comunicado de imprensa, Thibaut Chatelard, diretor de Marketing e Revenue do AS Monaco, deu as boas-vindas à Renault e ao Renault 5 E-Tech 100% elétrico à família de parceiros do AS Monaco: "[...] Estamos muito satisfeitos por ter a Renault a apoiar-nos na nossa campanha europeia e ao longo da temporada da Ligue 1, que se prepara para ser particularmente emocionante".