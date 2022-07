Tal como muitas outras empresas do mundo da tecnologia, a Xiaomi também está a querer entrar no mercado dos carros. Esta será uma área com cada vez maior interesse e isso abre as portas a que as marcas possam fornecer soluções de vários tipos.

A Xiaomi é uma das que já marcou a sua posição e mostrou isso no ano passado. Agora, do que foi revelado, a marca deverá mostrar uma novidade muito em breve. Pensa-se que a Xiaomi deverá apresentar o primeiro protótipo do seu carro já em agosto.

Novidades do carro da Xiaomi

O carro da Xiaomi não é uma novidade para quem segue as notícias de tecnologia. A gigante chinesa tem revelado ao mundo pormenores da forma como quer entrar neste mercado e já deu a conhecer de forma firme com será feita a chegada a este mercado.

Também há alguns dias foi mostrado o que deverá ser parte dos sistemas que vão estar neste carro. O que foi visto mostrou que estará já perto de ser algo quase pronto a surgir nas ruas e a ser avaliado, rumo a uma versão final.

Protótipo será conhecido já em agosto

É assim que surge agora uma nova informação que poderá mudar de forma completa o cenário do carro da Xiaomi. Este deverá surgir em breve e abrir a porta da marca a este mercado, ainda que venha primeiro a ser conhecido na forma de um protótipo, provavelmente funcional.

A informação obtida, junto de elementos associados a este processo, dá conta de que Lei Jun deverá apresentar o carro elétrico da marca em agosto. Este será um protótipo desenhado pela HVST Automobile Design, responsável pelo desenho de outros carros bem conhecidos.

Muito mais do que apresentar este veículo

O fundador da empresa aparentemente passa dois terços do seu tempo na sede da Xiaomi Auto para garantir que o projeto progredir conforme o planeado. Para alavancar parte deste projeto, deverá ser também iniciada uma campanha de promoção deste carro.

Espera-se que a Xiaomi comece a produção desta proposta em 2024 e que nesse mesmo ano coloque 150.000 veículos no mercado. A marca está comprometida em investir 10 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos quer nas suas fábricas, quer nos seus próximos carros elétricos.