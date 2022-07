A Nintendo ataca este verão com algumas novidades que prometem fazer a delícia dos mais entusiastas jogadores de Switch.

Venham conhecer as novidades mais frescas do reino Nintendo, que também envolvem uma edição especial da consola, o jogo Splatoon 3 e Bayonetta 3.

Com o Verão a atacar em força e o calor a apertar por todos os lados, nada como novidades bem frescas para "refrescar a mente". E é precisamente isso que vimos fazer com este artigo mais direcionado para os consumidores Nintendo: novidades!

Com efeito, as boas novas dos lados da companhia nipónica são várias e antecipam um verão movimentado.

Fwd: Kirby’s Dream Buffet para Nintendo Switch

O regresso de Kirby estava prometido e agora já se sabe que será no decorrer do Verão que este estranho, mas amistoso personagem, chega à Nintendo Switch.

Com efeito, foi recentemente comunicado pela Nintendo que Kirby chega à Nintendo Switch com Kirby’s Dream Buffet e oferecerá ação multiplayer local ou online através de uma variedade de circuitos de temática gastronómica com a loucura associada, que até os mais esquisitos com comida quererão devorar.

Em Kirby’s Dream Buffet, disponível em exclusivo na Nintendo eShop da Nintendo Switch, os jogadores controlam Kirby rebolando através de vários circuitos loucamente inspirados em alimentos, em quatro rondas de caótica diversão multijogadores.

O objetivo é reunir o maior número de morangos possível enquanto nos tentamos esquivar dos obstáculos, fazendo com que Kirby vá crescendo. Além disso, e como não estaremos sozinhos, qualquer artimanha é boa para tratar dos competidores: chocar com eles para os atirar para fora do cenário, usar alimentos de cópia (Copy Food Abilities), que proporcionam habilidades especiais...

Pelo que se pode antecipar, Kirby’s Dream Buffet irá apresentar uma jogabilidade acessível para a maioria dos jogadores, independentemente do seu nível de experiência, enquanto saciará o apetite de todos os que procuram uma boa dose de competição saudável.

Consola Nintendo Switch, modelo OLED (Edição Splatoon 3)

E eis que chega uma outra novidade particularmente interessante, em especial para quem pretenda adquirir uma nova consola e tenha a Nintendo Switch debaixo de olho. E seja apreciador de Splatoon 3, e tenha o jogo em mente.

A Nintendo Switch modelo OLED (Edição Splatoon 3) estará disponível a partir de dia 26 de agosto deste ano, ou seja, mesmo a tempo de terminar as "férias grandes" em... grande.

Esta edição da consola Nintendo Switch possui um design, como não poderia deixar de ser, inspirado no jogo Splatoon 3 para a Nintendo Switch (vendido em separado), completo com espetaculares imagens repletas de tinta e moluscos provenientes de Splatsville. A consola inclui ainda um conjunto de comandos Joy-Con, sendo um azul e outro amarelo degradé com faces inferiores brancas, assim como uma base da Nintendo Switch de cor branca e adornada com um graffiti.

A consola Nintendo Switch – Modelo OLED (edição Splatoon 3) conta com um ecrã OLED de 7 polegadas, um suporte ajustável amplo, uma base com uma porta LAN por cabo (cabo LAN vendido em separado), 64 GB de armazenamento interno e áudio otimizado nos modos portátil e de superfície estável. Tal como habitual, os utilizadores poderão jogar na TV e partilhar os comandos Joy-Con removíveis para usufruírem de diversão multijogador de forma prática e descomplicada. E tal como as consolas Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, a consola Nintendo Switch – Modelo OLED pode também ser desfrutada em viagem, aproveitando assim a sua enorme versatilidade.

Convém referir que o jogo Splatoon 3 chega à Nintendo Switch no próximo dia 9 de setembro, e já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Os jogadores podem enfrentar os adversários em caóticas partidas Turf War de quatro contra quatro numa mistura de cenários inéditos e já conhecidos, onde as equipas medirão forças para ver quem consegue cobrir de tinta a maior parcela de território, assim como descobrir novas funcionalidades, armas e o equipamento mais estiloso das Splatlands.

Splatoon 3 também inclui uma campanha para um jogador, bem como a nova versão do modo cooperativo Salmon Run. Vamo-nos poder juntar a Agent 3 no modo de história para um jogador numa luta contra os rebeldes Octarians e desvendar os segredos de um misterioso local chamado Alterna e da Fuzzy Ooze. Quando participarem no modo Salmon Run, os jogadores poderão unir forças com outros companheiros para deter as hordas de perigosos bosses Salmonid, alguns dos quais de tamanho verdadeiramente colossal.

Também disponíveis no mesmo dia estarão o Comando Pro da Nintendo Switch (edição Splatoon 3), enfeitado com cores e imagens garridas, adequado tanto para Inklings como para Octolings, assim como a Bolsa de transporte da Nintendo Switch (edição Splatoon 3) e protetor de ecrã. Quer participem numa Turf War online no conforto do lar ou joguem o Story Mode em viagem, com estes artigos, os jogadores vão ter a certeza de que derrotam os adversários da forma mais “tintástica” possível.

Campanha de pré-reserva de Splatoon 3

Também relativamente ao Splatoon 3, ainda há mais novidades. Também em comunicado a Nintendo revelou que Splatoon 3, quando chegar no dia 9 de setembro 2022, terá alguns brindes.

E já se conhecem esses brindes que estão disponíveis para as pré-reservas, bem como os respetivos retalhistas:

Worten – Porta-chaves

El Corte Inglés, Media Markt - Pins

Gaming Replay, Press Start, Rádio Popular, Trilogy Game Store - Autocolantes

Como nota especial, a Nintendo refere que a campanha é limitada, em todos os retalhistas, ao stock de brindes disponíveis para oferta.

Switch prepara-se para receber Bayonetta 3

Bayonetta está de regresso e à Nintendo Switch. Ação empolgante e batalhas de cortar a respiração, Bayonetta 3 estará disponível para a Nintendo Switch a partir de 28 de outubro e recentemente recebeu um novo trailer.

Neste terceiro jogo da série Bayonetta, a imparável “bruxa de Umbra” deve unir forças com algumas caras conhecidas, além da misteriosa Viola e de uma variedade de outras Bayonettas, para impedir os “homúnculos” de levar a cabo os seus planos de destruição.

Os jogadores poderão recorrer às poderosas armas da Bayonetta, assim como à nova habilidade Demon Masquerade, para aniquilar os inimigos com ataques devastadores e poderes demoníacos. Neste novo trailer agora revelado, são-nos apresentados detalhes adicionais sobre o jogo, além de algumas das personagens que encontrará ao longo da sua aventura:

Múltiplas Bayonettas: Em Bayonetta 3 iremos encontrar várias Bayonettas, cada uma mais fabulosa do que a outra, enquanto os combates avançam pelas ruas de Tóquio, nas montanhas da China e mais além. Os jogadores terão a oportunidade de descobrir se esta aliança arcana será realmente capaz de salvar a humanidade e que destino aguarda este bando de Bayonettas.

Encarnar a Viola: Para além da Bayonetta, os jogadores terão a possibilidade de controlar a aprendiz de feiticeira Viola, que está a postos para acabar com os “homúnculos” com a sua fiel espada e o seu companheiro felino, o caprichoso Cheshire.

No dia 28 de outubro estará igualmente disponível uma edição Trinity Masquerade. Esta edição inclui um livro de ilustrações a cores de 200 páginas que mostra as belezas e as bestas de Bayonetta 3 em todo o seu esplendor, assim como três capas exclusivas (uma para cada jogo da trilogia Bayonetta) que, combinadas, formam uma única ilustração panorâmica. Em breve partilharemos mais detalhes sobre a edição Trinity Masquerade e a data de início do período de pré-aquisição.

Mas não é tudo: o primeiro jogo Bayonetta será lançado para a Nintendo Switch numa edição física independente no dia 30 de setembro.