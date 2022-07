Rumores: A pasta de dentes remove o risco dos ecrãs dos smartphones?

Tal como em outras áreas, também no segmento da tecnologia, neste caso nos smartphones, há vários mitos. Alguns até têm fundamento, mas outros não fazem qualquer sentido.

Para ajudar os utilizadores, a Xiaomi explica cinco mitos tecnológicos relacionados com smartphones.

Num mundo em evolução constante, sobretudo no campo da tecnologia, ainda subsistem alguns mitos que causam dúvidas na hora de adquirir um novo aparelho eletrónico. A Xiaomi aborda alguns dos mitos mais famosos:

#1 - Não recarregar o smartphone até a bateria acabar por completo

Este mito está relacionado com os telemóveis antigos, quando as baterias eram feitas de níquel-cádmio e sofriam do efeito memória. Hoje as baterias são feitas de lítio-íon e recomenda-se que não deixe o telemóvel ficar sem energia para o recarregar. No caso da Xiaomi esta tem a tecnologia AdaptiveCharge, que aprende os padrões de carregamento e otimiza a estratégia de carregamento.

#2 - Não utilizar o smartphone enquanto este carrega

Este é um dos mitos que ainda hoje anda por aí. Apesar do ligeiro aquecimento que se possa notar neste tipo de situações, não é propriamente crítico.

A Xiaomi, por exemplo, disponibiliza a LiquidCool Technology 2.0 de arrefecimento a vapor, que garante uma melhor gestão da temperatura, para que não sofra de perdas de desempenho com o aquecimento excessivo.

#3 - Quanto mais pixels, melhor

O número de pixels numa determinada câmara só por si não garante que se consiga uma melhor imagem face a outra câmara com um menor número de pixels. É por isso que hoje em dia, a acompanhar o sistema de câmaras, encontramos, por exemplo, os algoritmos de Inteligência Artificial que além de ajudarem os utilizadores, possibilitam um resultado final de melhor qualidade. A tudo isto deve-se juntar o tamanho do sensor que também é importante porque, quanto maior o tamanho, maior a capacidade de captar luz e maior a capacidade de recolher informação.

#4 - A pasta de dentes remove o risco dos ecrãs

Para além de todos os benefícios que a pasta de dentes traz para a saúde oral, e mesmo ajudando a disfarçar certos danos nos ecrãs dos smartphones, a verdade é que pode também causar mais riscos se não existir cuidado. Afinal, o flúor da pasta de dentes é corrosivo e pode danificar a médio ou longo prazo o ecrã dos smartphones. A usar use com muita precaução para não criar desgaste no ecrã. Utilize um pano macio e passe, ligeiramente, a pasta de dentes, em movimentos circulares.

Atualmente os ecrãs dos smartphones estão cada vez mais resistentes, pois incluem tecnologia Gorilla Glass.

#5 - O excesso de tecnologia tem consequências na criatividade e memória

Se a criatividade e a memória são características pessoais e que podem ser afetadas por diversos fatores, a tecnologia dos dias de hoje permite estimular de diferentes formas esses mesmos atributos. Além disso, com recurso a Inteligência Artificial, é possível criar conteúdos disruptivos.

Por exemplo, com o Cinema IA da Xiaomi pode editar de forma criativa qualquer vídeo que se grave com o smartphone, tornando este processo muito mais intuitivo e fácil de explorar.