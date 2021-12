Preços da gasolina e gasóleo baixam na próxima semana! Saiba quanto…

Os preços da gasolina e do gasóleo vão baixar a partir do próximo dia 6 de dezembro (segunda-feira). Assim, se está com ideias de atestar o depósito este fim de semana, é melhor esperar.

Tal cenário ocorre após uma semana marcada pela descida do preço do barril de petróleo. Saiba quanto vão baixar os combustíveis.

Gasóleo baixa 5 cêntimos e gasolina 8 cêntimos

Segundo os cálculos do jornal Negócios, o preço do gasóleo simples deverá cair cerca de 5 cêntimos por litro, para os 1,47 euros por litro. Relativamente à gasolina simples 95 deverá registar uma queda maior, de cerca de 8 cêntimos por litro, para os 1,636 euros por litro.

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra, revela o jornal.

Os novos preços da gasolina e gasóleo têm como base de cálculo o preço anunciado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

De referir que esta sexta-feira, o barril de brent teve a quebra mais acentuada dos últimos tempos e, desde essa altura, continua a baixar, arrastando o preço do barril para perto dos 70 dólares. A 26 de outubro, o preço estava acima dos 86 dólares por barril.

Comparando com o início deste ano, os portugueses pagam agora mais 30 por cêntimos por cada litro de gasóleo ou gasolina.

De relembrar que em outubro, o Governo aprovou o desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, no máximo de 50 litros, ou seja, cinco euros num mês. O programa AUTOvoucher funciona de forma semelhante ao IVAucher, sendo transferido o valor diretamente para a conta do contribuinte, que terá de pagar com cartão bancário.

Os contribuintes têm de aderir ao sistema, semelhante ao IVAucher, sendo que quem já aderiu não terá de voltar fazer a adesão, e receberão o desconto dois dias úteis depois de adquirirem o combustível.