Combustíveis: Volte a preparar a carteira! Gasolina e gasóleo vão subir…

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões dos preços de combustível (gasóleo e gasolina) para a próxima semana. Tal como aconteceu na semana passada, os preços dos combustíveis vão voltar a subir! Saiba quanto vai subir o preço da gasolina e gasóleo.

Combustíveis: gasóleo e gasolina aumentam 2,5 cêntimos

Se precisa de atestar o depósito do seu veículo, então não espere por segunda-feira. Os combustíveis (gasóleo e gasolina) vão voltar a subir, tal como aconteceu na semana passada. Segundo adiantou fonte do setor as previsões apontam para um aumento dos preços de 2,5 cêntimos por litro tanto no gasóleo como na gasolina.

A partir desta segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,468 euros por litro no gasóleo simples e 1,682 euros por litro na gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

