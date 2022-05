Portugal: Ladrões de catalisadores foram apanhados em flagrante

De acordo com as autoridades, os furtos de catalisadores e contadores de gás ou água continuam a aumentar em todo o país. Os números oficiais indicam que, no ano passado, foram furtados cerca de 20 catalisadores de carros por dia.

Recentemente duas pessoas foram detidas em Portugal após terem sido apanhados em flagrante.

Portugal tem vindo a assistir a um aumento de furtos de catalisadores e contadores. O objetivo dos ladrões é obter metais preciosos e semipreciosos como cobre, platina, paládio ou ródio.

No Porto, mais concretamente na zona da Boavista, foram detidas duas pessoas em flagrante a roubar catalisadores. O alerta foi dado ao início da tarde para uma tentativa de assalto de um carro na via pública, tendo o homem, que estava acompanhado pela namorada, iniciando uma fuga assim que se apercebeu da presença dos agentes da polícia, acrescentou a fonte.

Na fuga, o carro começou por seguir para a Autoestrada (A) 28, no sentido Norte/Sul, acabando os seus ocupantes, já na Autoestrada (A) 20, na zona do Campo Alegre, por fazer inversão de marcha, seguindo em contramão antes de abandonarem, quando perceberam ser impossível prosseguir por esta via, e prosseguirem a fuga a pé, descreveu a fonte.

Pouco depois ambos foram detidos pelos agentes da PSP que, na vistoria feita ao carro, encontraram mais "material furtado, nomeadamente outro catalisador e uma rebarbadora", continuou a fonte.

Dicas para prevenir o roubo de catalisadores

A GNR deixou recentemente algumas dicas nas redes sociais, para que os próprios cidadãos assumam uma postura mais vigilante. Assim, como dicas, a GNR refere que se: