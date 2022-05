Marte: Sonda Insight da NASA partilhou a sua última selfie do Planeta Vermelho

As poeiras de Marte estão a "matar" mais um robô que os humanos enviaram para solo marciano. Já havíamos referido que a Insight da NASA lutava com dificuldades para conseguir energia a partir dos painéis solares que estão completamente tapados. Aliás, a última selfie que a sonda enviou mostra claramente que está a ficar coberta.

Os vários equipamentos estão a ser desligados um por um para tentar deixar o resto da energia para o último suspiro do robô.

Missão Insight Mars da NASA está perto do fim

A agência espacial dos EUA anunciou no início deste mês que a poeira acumulada em toda a área dos painéis solares da sonda Mars InSight significava que a nave em breve seria forçada a interromper as operações científicas.

A sonda Insight pousou em Marte em novembro de 2018 para estudar a atividade sísmica no Planeta Vermelho e a NASA acaba de partilhar uma imagem lado a lado de uma selfie tirada no dia 10 da missão ao lado da última imagem tirada pela Insight.

Os painéis solares da sonda estão cobertos de poeira marciana

Após mais de três anos de operações, a NASA espera que a InSight fique inoperante em dezembro devido a não poder gerar energia suficiente através dos seus painéis solares.

Os painéis solares da sonda, que inicialmente produziam 5.000 watts-hora de energia por dia, agora geram apenas 500 watts-hora.

As missões anteriores a Marte da NASA movidas a energia solar foram auxiliadas por tornados de vendo marciano. Ambos os rovers Spirit e Opportunity, por exemplo, tiveram a poeira limpa dos seus painéis solares, permitindo que eles se mantenham a funcionar por um pouco mais de tempo.

Isto não aconteceu com a sonda InSight, que continua a acumular poeira, levando a uma capacidade decrescente de produção de energia solar.

Se apenas 25% dos painéis da InSight fossem varridos pelo vento, a sonda ganharia cerca de 1.000 watts-hora por Sol – o suficiente para continuar a recolher ciência. No entanto, no ritmo atual, o poder está a diminuir, os instrumentos não sísmicos da InSight raramente serão ativados após o final de maio

Escreveu a NASA num post recente.

O braço robótico da nave já foi usado para remover poeira no passado, mas a poeira simplesmente acumula-se muito rapidamente para que o braço robótico acompanhe sem usar energia vital, de acordo com a NASA.

Insight da NASA detetou mais de 1.300 martemotos

Ainda assim, a Insight realmente sobreviveu à vida útil do projeto original de dois anos e produziu um grande número de leituras no processo, o que significa que a missão foi um grande sucesso. Isso permitiu aos cientistas perceber que o núcleo de Marte é muito menor do que se pensava.

Os instrumentos de deteção sísmica da sonda ajudaram os cientistas da NASA a aprender muito sobre a estrutura interna do planeta. No dia 4 de maio, por exemplo, a equipa da missão Insight detetou o maior terramoto até hoje registado fora da Terra, com uma leitura de magnitude 5. A missão detetou mais de 1.300 martemotos no total.

A equipa explicou que o braço robótico do módulo de pouso agora será colocado numa posição retraída para ajudar a economizar energia para o sismómetro, de forma a funcionar por um pouco mais de tempo. Pouco antes disto acontecer, no entanto, a equipa tirou uma última selfie do Insight. Nela podemos ver a quantidade de poeira vermelha recolhida nos seus painéis solares desde que chegou ao Planeta Vermelho.

Um dia, os humanos podem chegar à sua localização atual e recuperar a nave histórica para as gerações futuras admirarem.