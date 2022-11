Portagens: aumento de 10,44% do preço? Ascendi quer..

Com a inflação que se vive atualmente, as boas notícias são as que revelam baixas de valor. No entanto, a par dos valores elevados do combustível, da alimentação, a Ascendi propôs também ao Governo um aumento de 10,44% das portagens em 2023.

De referir que as concessionárias de autoestradas têm até hoje para comunicar ao Governo as suas propostas de preços para 2023, tendo depois o Estado 30 dias para se pronunciar sobre tal proposta.

Brisa também pretende valores das portagens indexados à inflação

A Ascendi propõe ao Governo um aumento das portagens de 10,44% em 2023, o valor da inflação homóloga de outubro sem habitação, mas a concessionária admite que cabe ao Estado determinar o valor final, revela a Lusa.

A atualização das taxas de portagem das concessões e subconcessão geridas pela Ascendi resulta diretamente da aplicação dos termos previstos nos contratos de concessão, com base na variação do IPC [Índice de Preços no Consumidor] de outubro do ano corrente versus outubro do ano anterior (concretamente 10,44%)

"Porém - acrescentou - no caso destas concessões, as receitas de portagens são propriedade do Estado português, pertencendo ao Estado a faculdade de determinar o valor final das taxas a cobrar".

A Brisa também já revelou o que pretende para 2023. Na passada sexta-feira,a Brisa revelou ao jornal Eco que, "de acordo com o estipulado no contrato de concessão com o Estado, o preço das portagens para o próximo ano é calculado em função da inflação registada em outubro deste ano (retirando o efeito da habitação)".

