Frontball Planet, uma outra forma de jogar

A Sony Interactive Entertainment Espanha, a GammeraNest e os estúdios Relevo anunciaram recentemente que o seu jogo, Frontball Planet.

Com uma competição oficial, inaugurada em 2008, esta modalidade mistura vários estilos de jogo. Parece interessante. Venham ver...

A Sony Interactive Entertainment Espanha revelou recentemente um trailer para Frontball Planet, precisamente na 19ª Pelota World Championship que ocorreu em Biarritz.

O jogo, trata-se do primeiro titulo baseado neste novo desporto, e tem o apoio da Federação Espanhola de Pelota e da Federação Internacional Basca de Pelota.

Em Frontball Planet os jogadores serão desafiados a competir (a solo ou em local coop) em recintos desportivos, espalhados por algumas das maiores cidades do Mundo. Nova Iorque, Miami, Paris, Madrid ou Bilbao são algumas dessas cidades, onde se processarão encontros deste desporto menos conhecido mas que apresenta algumas particularidades interessantes.

O Frontball Planet é um desporto recente, criado oficialmente em 2008 e que mistura um pouco de vários outros desportos mais antigos, como a Pelota Basca, Jai Alai, Trinquet Valenciano entre outros.

Frontball Planet encontra-se em desenvolvimento no âmbito do projeto da Sony espanhola, PlayStation Talents, mais uma prova de que este tipo de iniciativas permitem, por uma lado que pequenos estúdios consigam trazer as suas ideias à luz do dia e por outro lado, dar a conhecer realidades (neste caso um desporto) menos mediáticas.

Frontball Planet será lançado para PlayStation 5, Playstation 4 e PC em 2023.