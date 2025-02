Pintado em Vermelho Ferrari, este Ford RS200 S de 1990 pode valer mais de 300 mil euros

Rever os clássicos e recordar o que de bom se fez noutros tempos entusiasma os fãs, e este Ford RS200 S exclusivo é exemplo disso. Pintado em Vermelho Ferrari, este modelo limitado da década de 1990 poderá valer uns impressionantes 300 mil euros.

Quando concebidos com mestria, os carros podem ser verdadeiras peças de museu, carregando intemporalidade.

De facto, dado o seu estado impecável e a raridade da unidade, os organizadores de um leilão, no Reino Unido, estimam que um RS200 S Vermelho Ferrari possa render entre 270.000 e 340.000 euros.

Ford RS200 S em Vermelho Ferrari

Conforme recordado, em meados dos anos 1980, havia uma categoria no Campeonato do Mundo de Rali em que carros com apenas 1000 kg corriam em estradas de terra com motores até 600 cv.

O único requisito para as marcas participarem nesta categoria era o facto de o carro em competição ter de ter, pelo menos, 200 unidades legais para circular nas estradas. Por isso, a Ford concebeu o RS200 e construiu 200 unidades, de modo a cumprir a quota regulamentar.

[Vídeo original]

Pelo perigo que lhe estava associado, e após numerosos acidentes fatais com carros que competiam nesta categoria, esta foi rapidamente eliminada, em 1986, deixando na memória modelos como o Lancia Delta S4 Integrale, o Audi S1 Quattro e o Peugeot 205 T16.

Tornando o modelo que criara ainda mais exclusivo, após o fim do Grupo B, a Ford construiu 20 modelos com o emblema (S)pecial. O responsável pela afinação do motor, Murray DeWert, acrescentou 100 cv aos 200 cv que já equipavam o RS200.

Dentro da variante RS200 S, apenas quatro modelos foram pintados numa cor nunca vista num carro Ford: Vermelho Ferrari. Este elemento tornou o modelo ainda mais exclusivo e icónico, estimando-se que apenas dois destes quatro tenham sobrevivido até hoje.

O acabamento não fazia parte do projeto original de fábrica, mas de um pedido específico.

O modelo que será comercializado no dia 22 de fevereiro na Iconic Auctioneers foi cuidadosamente mantido e conta com pouco mais de 32 mil quilómetros de estrada - invulgar para um carro desta idade.

Comprovando a sua funcionalidade, foi inspecionado por especialistas, que asseguraram que se mantém em excelentes condições mecânicas e de carroçaria.

Os organizadores do leilão, no Reino Unido, estimam que esta unidade possa render entre 270.000 e 340.000 euros, dado o seu estado impecável e a raridade.

A par disso, está equipado com caraterísticas que podem agradar aos entusiastas: jantes Speedline, interior original e uma configuração mecânica notável.