Números trágicos de acidentes e mortos nas estradas portuguesas

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) deu a conhecer recentemente os números da sinistralidade no primeiro trimestre deste ano. Os números são trágicos, representando um aumento significativo face a igual periodo de 2022.

ANSR: ocorreram mais 788 acidentes com vítimas (11%) face a 2022

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre janeiro e março, registaram-se 7.893 acidentes com vítimas, que provocaram 104 mortos, 541 feridos graves e 9.170 feridos ligeiros.

Comparativamente ao período homólogo de 2022, os dados provisórios da ANSR indicam que ocorreram mais 788 acidentes com vítimas (11%), mais quatro mortos (4%), mais 23 feridos graves (4,4%) e mais 989 feridos ligeiros (12%).

A ANSR revela ainda que os distritos com mais acidentes nos três primeiros meses do ano são Lisboa, com 1.631, Porto (1.405), Braga (717) e Setúbal (633). Os distritos do Porto (14), Lisboa (12) e Setúbal são aqueles que registaram o maior número de mortos.

Seundo foi revelado hoje, a ANSR vai investir cerca de 1,3 milhões de euros em serviços de manutenção dos sistemas informáticos que permitem "uma gestão mais eficiente e eficaz" das multas de trânsito. A portaria foi publicada esta sexta-feira.