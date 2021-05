Novo sistema poderá permitir que veículos elétricos sejam carregados em movimento

Uma equipa de investigadores criou um método de carregamento para veículos elétricos que, a ser exequível, poderá revolucionar o segmento. Imagine ser possível que um carro elétrico carregue, não só parado, numa estação específica de carregamento, mas também em movimento!

Os investigadores podem ter aberto uma possibilidade de veículos elétricos (quase) autónomos, com bateria para conduzir durante 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Carregamento sem fios para veículos elétricos é um desejo antigo

Embora a equipa de investigadores pertença à Universidade de Cornell, em Nova Iorque, a inspiração partiu do professor Khurram Afridi, pelo seu tempo dedicado a trabalhar na NASA. Então, liderado por ele, o grupo de investigadores foi pioneiro num novo sistema de carregamento sem fios para veículos elétricos.

O conceito de carregamento sem fios remonta a 1890, quando Nikola Tesla surpreendeu as pessoas ao utilizar campos elétricos alternados para acender lâmpadas. A nova abordagem, inspirada nos métodos da NASA para o envio de dados através do espaço profundo, poderia revolucionar as infraestruturas associadas aos veículos elétricos, por permitir que sejam carregados enquanto estão em movimento.

A tentativa de um sistema de carregamento sem fios para os veículos elétricos enquanto estão em movimento não é de agora. No entanto, os sistemas mais mencionados envolvem campos magnéticos alternados, através de correntes elétricas instaladas ao longo das estradas.

Além de o material utilizado nas instalações ser caro, frágil e desperdiçar muita energia, os críticos apontam também que os campos exigem controlo constante, de forma a garantir que não prejudicam os passageiros e não sobreaquecem a estrutura da estrada.

NASA inspira novo sistema

Pelos problemas que surgem associados a sistemas de carregamento sem fios já pensados, o professor de engenharia de computadores, Khurram Afridi, e a sua equipa conceberam uma solução inspirada nas comunicações espaciais, que, além de mais leve, é de mais fácil instalação. Isto é, às estradas de carregamento sem fios, adaptaram essencialmente o modelo original de energia sem fios de Nikola Tesla, utilizando uma frequência e energia muito mais altas.

Este método inspirado na NASA prevê que os condutores mudem de faixa de rodagem para uma faixa de carregamento específica, enquanto conduzem. Para isso, a equipa criou um sistema que utiliza pares de placas metálicas instaladas no solo. Uma vez ali, são ligadas a uma linha de eletricidade através de uma rede combinada e um inversor de alta-frequência.

As placas criam campos elétricos oscilantes que atraem e repelem cargas nas placas metálicas fixadas na parte inferior dos veículos elétricos em movimento. Desta forma, uma corrente de alta-frequência é conduzida através de um circuito no veículo para carregar a bateria.

A transferência de energia sem fios baseia-se na mesma física subjacente utilizada para enviar mensagens através de ondas de rádio para naves espaciais no espaço profundo, coisas como a Voyager. Só que agora estamos a enviar muito mais energia através de distâncias muito mais curtas, para veículos em movimento.

Disse Afridi.

Embora o sistema esteja numa fase embrionária e possa não ser globalmente adotado, poderia resolver o grande problemas da escassez de estações de carregamento.