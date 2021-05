Niubility N2 – a sua próxima trotinete elétrica

As opções de mobilidade elétrica multiplicam-se e são hoje uma excelente forma para pessoas que têm que se deslocar em curtas distâncias ou para locais onde os estacionamentos são muito limitados. Assim, o carro é facilmente substituído e os custos com combustível, estacionamento e até manutenção do carro são reduzidos. Uma trotinete elétrica ou mesmo uma bicicleta, podem fazer parte destas opções.

A Niubility N2 poderá mesmo ser a sua próxima trotinete elétrica, disponível por 350 €.

O segmento das trotinetes elétricas tem uma oferta cada vez maior fazendo com que a qualidade se encontre a preços cada vez melhores. Uma das opções, além das muitas que já aqui mostrámos, é a Niubility N2.

A trotinete Niubility N2 é então elétrica e conta com um motor de 350W. Assim, será possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h e subir inclinações de até 25º. Além disso, a sua bateria permite atingir entre 27 a 30 km.

O peso máximo que suporta são 120 kg e é indicado para pessoas com altura entre 1,20 e 2 metros, já que o guiador é ajustável.

As rodas são de 10 polegadas e a trotinete pesa 14 kg. Além disso, é dobrável, podendo ser transportada facilmente e arrumada em qualquer lugar.

No guiador existe um pequeno painel LED com indicação da bateria, quilómetros percorridos e velocidade instantânea. O travão de disco está posicionado no lado esquerdo do guiador. Na base da trotinete, há também um suporte para pousar o pé durante as deslocações.

A trotinete elétrica Niubility N2 está disponível por 349,99 € com o cupão de desconto YBX9CM2C8CNC, em armazém europeu.

Niubility N2