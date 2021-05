Amazon Prime: Vodafone oferece até dois anos de subscrição do serviço

Foi no início de maio que o Pplware informou aqui as mais recentes novidades para o nosso país no que diz respeito ao serviço Amazon Prime. Hoje a Vodafone fez saber que vai oferecer até dois anos de subscrição do serviço Amazon Prime.

Os clientes Vodafone e Yorn vão beneficiar de condições especiais já a partir de amanhã.

A Vodafone Portugal vai oferecer a subscrição do Amazon Prime aos seus novos Clientes dos serviços Fixo e Móvel, com períodos promocionais que variam entre os seis e os 24 meses.

Disponível a partir de amanhã, algumas das vantagens que o serviço Amazon Prime disponibiliza são:

Entrega gratuita e ilimitada em dois dias de encomendas

Acesso ilimitado à plataforma de streaming Prime Video

Acesso ao Prime Gaming , com acesso a jogos gratuitos

, com acesso a jogos gratuitos Assinatura mensal do canal Twitch ;

; Acesso à Amazon Photos.

Como usufruir do serviço Amazon Prime pela Vodafone?

Os clientes que já assinam o Prime Video através das ofertas Vodafone e Yorn serão automaticamente atualizados para a nova oferta Amazon Prime. Os clientes que ainda estão a beneficiar de um período promocional do Prime Video manterão as condições da oferta. Depois do período promocional, a mensalidade será de €3,99.

Os clientes Vodafone e Yorn terão acesso a ofertas promocionais, de seis a 24 meses (no valor de 3,99€/mês) em tarifários selecionados. Os clientes que subscreveram o Amazon Prime Video através da Vodafone ou Yorn serão atualizados para a nova oferta Amazon Prime.

Os novos clientes do serviço de televisão Vodafone com uma box de última geração – a VBox – terão uma assinatura mensal Amazon Prime de seis a 24 meses, dependendo do pacote de fibra que subscreverem. Já no serviço Móvel, os clientes que aderirem aos tarifários móveis RED (mais de 3GB) e RED Infinity irão usufruir de uma oferta de seis meses, sendo de 24 meses no tarifário RED Infinity Giga.

Para começar a usufruir do Amazon Prime basta aceder aqui.

Leia também…