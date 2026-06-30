Vai de férias com a mala do carro cheia até ao teto? Saiba o que diz a lei

Encher a mala do carro até ao teto pode parecer a solução mais prática para levar tudo o que é preciso nas férias. Contudo, essa estratégia pode sair cara, além de ser perigosa.

A imagem clássica dos meses de verão é a estrada repleta de carros com as bagageiras a abarrotar de coisas, num cenário que mostra claramente quem está a caminho do merecido descanso.

Apesar de tendermos a facilitar, porque o importante é que caiba tudo no carro, a forma como a carga é transportada tem implicações diretas na segurança e está sujeita a regras legais específicas.

O que diz o Código da Estrada?

O artigo 56.º do Código da Estrada é claro quanto às regras de transporte de carga em veículos de passageiros.

A bagagem deve garantir o equilíbrio do carro, parado ou em marcha, e não pode cair na via nem deslocar-se dentro do veículo. Também não pode reduzir a visibilidade do condutor, nem tapar luzes ou a chapa de matrícula.

Para objetos que não cabem dentro do carro, a lei prevê uma exceção: podem ser transportados no tejadilho sem necessidade de autorização especial, desde que respeitem os limites definidos na Portaria nº 472/2007.

Ou seja, a carga não pode exceder a largura do veículo, não podendo ultrapassar os 55 centímetros para a frente nem os 45 centímetros para trás além dos contornos do carro, e a altura total, a contar do solo, não pode passar dos quatro metros.

Neste âmbito, as infrações podem ser multadas entre 120 e 600 euros, salvo se houver sanção mais grave, podendo ainda implicar a imobilização do veículo até a situação ser regularizada.

No caso das motas e veículos de duas rodas, o artigo 92.º define que o transporte de carga só é permitido em reboque ou caixa de carga própria.

Barras de tejadilho: o que verificar antes de comprar

Quem precisa de transportar mais bagagem do que a mala permite vai, quase sempre, precisar de barras de tejadilho. Antes de qualquer compra, o primeiro passo é consultar as recomendações da fabricante do carro quanto ao limite de peso suportado.

Depois, vale a pena confirmar se as barras cumprem as normas NFR 19 903-1 e ISO 11 154-4. No mercado existem opções em aço, mais económicas, e em alumínio, normalmente mais caras mas também mais leves, silenciosas e já com sistema de chave antirroubo.

O sistema de fixação depende do veículo: carros com pontos de fixação de origem usam um sistema "fixpoint", os que têm barras laterais de origem recorrem ao "railing", e quando não existe nenhum destes pontos, a solução passa por um sistema "clamping", acoplado ao nível das portas.

Malas de tejadilho são uma solução comum, mas têm regras

Quando a bagageira simplesmente não chega, as malas de tejadilho são uma opção popular. Acoplam-se às barras e o encaixe é, normalmente, universal, embora seja preciso atenção, já que barras laterais de origem não substituem as barras de tejadilho para este efeito, e pode ser necessário um adaptador.

A capacidade de carga destas malas varia entre os 50 kg e os 75 kg, mas o número que realmente importa é o limite máximo de carga no tejadilho indicado pela fabricante do carro, que deve incluir tanto o peso da bagagem como o peso da própria mala.

Em troca da capacidade extra, há contrapartidas a considerar, nomeadamente maior consumo de combustível e mais ruído durante a viagem.

Boas férias, com cuidado!

Antes de arrumar o carro para as férias, vale a pena perder alguns minutos a confirmar os limites de peso e dimensões, tanto os definidos pela fabricante como os exigidos pelo Código da Estrada.

Uma bagageira bem organizada e equipamentos de tejadilho corretamente escolhidos e instalados fazem a diferença entre uma viagem tranquila e um imprevisto evitável.

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