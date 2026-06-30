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Vai de férias com a mala do carro cheia até ao teto? Saiba o que diz a lei

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    30 de Junho de 2026 às 15:11

    Vou, sempre fui e vou continuar a fazer o mesmo.
    Décadas depois e zero problemas com isso.

    Responder
  2. Vim Tod enti says:
    30 de Junho de 2026 às 15:12

    Deixem lá a lei de lado e façam as coisas com consciência, nesta altura é difícil cumprir a lei à risca e também ninguém vai multar por levar as coisas a tapar os vidros, aliás, levar uma caravana atrás ou um porta bicicletas, faz o mesmo efeito…

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      30 de Junho de 2026 às 15:47

      Não deve ser muito diferente do pessoal que para se pentear ou retocar a maquilhagem pelo retrovisor e depois não volta a ajustar para seguir em segurança.

      Responder
  3. WaterMan says:
    30 de Junho de 2026 às 16:16

    E quem tem uma câmara traseira que pode ver tudo atrás no retrovisor… também é multado?

    Responder
  4. Manuel says:
    30 de Junho de 2026 às 16:20

    O Código da Estrada existe para proteger e dar segurança a todos. O facto de nunca se ter tido um porblema não significa que não se esteja a correr um risco desnecessário, mesmo que não seja multado. Uma história veridica, para perceber os riscos. Há uns bons anos um canalizador morreu porque transportava canos galvanizados (já não usam) na sua carrinha. Um dia foi albarroado e um dos canos matou-ou porque furou o banco e entroou-lhe nas costas.

    Responder
  5. Manjerico says:
    30 de Junho de 2026 às 16:28

    Não considero isso férias e merecido descanso…levar toda a tralha atrás…férias é não mexer uma palha do chão…e levar só uma malinha no porão para um destino paradisíaco com tudo incluído.

    Responder
  6. Gonçalo says:
    30 de Junho de 2026 às 16:36

    O artigo acaba por nao responder a questão mas não acredito que alguém possa ser multado por isso se a visibilidade do condutor reduzisse pela bagagem lá atras então as carrinhas comercias eram todas ilegais porque não se consegue ver para tras

    Responder

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