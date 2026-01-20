Um carro parado precisa de ter seguro? Saiba a resposta
É uma dúvida comum entre muitos condutores: se o carro não anda, continua a ser obrigatório ter seguro? A resposta é clara e não deixa margem para interpretações.
A lei é clara! Em Portugal, todos os veículos com matrícula ativa são obrigados a ter, pelo menos, seguro de responsabilidade civil, mesmo que:
- estejam parados há meses,
- não circulem,
- estejam estacionados numa garagem privada.
A obrigação não depende do uso do veículo, mas sim da existência de matrícula válida.
Apesar de não circular, um veículo parado continua a representar um potencial risco, podendo provocar danos a terceiros, como: incêndios, derrames de combustíveis ou óleos, etc.
É por isso que a legislação mantém a obrigatoriedade do seguro. O seguro só deixa de ser exigido em duas situações quando há ancelamento da matrícula (abate definitivo do veículo) e apreensão ou suspensão temporária da matrícula, pedido junto do IMT.
Carro sem seguro? Multas podem sair caras
Ter um carro sem seguro, mesmo parado, pode resultar em:
- coimas entre 500 e 2.500 euros;
- apreensão do veículo;
- problemas adicionais em caso de fiscalização ou acidente.
Se tem um carro parado e não pretende utilizá-lo, o melhor é regularizar a situação: manter um seguro ativo ou tratar da suspensão/cancelamento da matrícula. Ignorar esta obrigação pode sair bem mais caro do que um seguro mínimo.
Qual o melhor canal para denunciar carros nestas situações para serem rebocados pelas autoridades?
PSP
“podendo provocar danos a terceiros, como: incêndios, derrames de combustíveis ou óleos, etc.”
Vocês estão sempre a atiçar… assim não!
lol
Então se o carro tiver matricula e estiver numa propriedade privada representa perigo! Mas se tiver cancelado a matricula e estiver na exacta mesma propriedade privada o perigo desaparece e não precisa mais de seguro!
Deve ser a falta da matricula que torna tudo mais “seguro”
Que hipocrisia!
Os seguros devem ser das maiores fraudes que existe. portanto um carro parado numa garagem privada tem de ter seguro porque representa perigo mas se lhe tirarmos a matricula já não representa risco ahah está certo afinal não são os eléctricos que ardem afinal são as matriculas
Devia haver um seguro mais barato limitado a x números de dias que o carro estava segurado, para estes carros parados ou de coleção
Já existem seguros para carros clássicos, pagam cerca de €30/ano.
O carro não precisa de seguro se estiver em propriedade privada, deixem-se de truques