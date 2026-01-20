PplWare Mobile

Um carro parado precisa de ter seguro? Saiba a resposta

· Motores/Energia 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Renato says:
    20 de Janeiro de 2026 às 15:55

    Qual o melhor canal para denunciar carros nestas situações para serem rebocados pelas autoridades?

    Responder
  2. Realista says:
    20 de Janeiro de 2026 às 16:06

    “podendo provocar danos a terceiros, como: incêndios, derrames de combustíveis ou óleos, etc.”

    Vocês estão sempre a atiçar… assim não!

    lol

    Responder
  3. Hugo Nabais says:
    20 de Janeiro de 2026 às 16:08

    Então se o carro tiver matricula e estiver numa propriedade privada representa perigo! Mas se tiver cancelado a matricula e estiver na exacta mesma propriedade privada o perigo desaparece e não precisa mais de seguro!
    Deve ser a falta da matricula que torna tudo mais “seguro”
    Que hipocrisia!

    Responder
  4. Rui says:
    20 de Janeiro de 2026 às 16:46

    Os seguros devem ser das maiores fraudes que existe. portanto um carro parado numa garagem privada tem de ter seguro porque representa perigo mas se lhe tirarmos a matricula já não representa risco ahah está certo afinal não são os eléctricos que ardem afinal são as matriculas

    Responder
  5. Lumia says:
    20 de Janeiro de 2026 às 16:50

    Devia haver um seguro mais barato limitado a x números de dias que o carro estava segurado, para estes carros parados ou de coleção

    Responder
  6. Feliz100Ti says:
    20 de Janeiro de 2026 às 16:54

    O carro não precisa de seguro se estiver em propriedade privada, deixem-se de truques

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube