Multas: Pagamento por referência multibanco em quase 200 concelhos

É verdade que não há ninguém que goste de "apanhar uma multa". As autoridades ou sistemas têm sempre como objetivo a segurança rodoviária, punindo os condutores infratores.

Em Portugal já é possível pagar por referência multibanco em quase 200 concelhos.

Serviço Multibanco é básico, mas ainda não existe em todo o lado

De acordo com o JN, a descentralização na área do estacionamento público impulsionou o número de adesões à rede SIBS. No início eram só 59 e agora há 195 concelhos com este serviço.

Sistema permite que os autos elaborados ela PSP e GNR cheguem por via eletrónica aos municípios, acelerando o processo. Nuns concelhos, a possibilidade de pagamento de multas através de uma referência multibanco é um serviço básico que já existe há muitos anos, sobretudo naqueles que têm Polícia Municipal e que fizerem a adesão aquando da criação desta autoridade. No entanto, outros só agora aderiram à boleia do processo de descentralização, refere o jornal.

Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, modernos, fiáveis e seguros, designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, em várias geografias. A empresa é responsável pela gestão das Redes ATM Express e MULTIBANCO – desde os Caixas Automáticos e Terminais de Pagamento Automático, aos meios online ou telemóveis.