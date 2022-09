Central nuclear de Zaporijia deixou de fornecer energia à Ucrânia

A invasão da Ucrânia pela Rússia tem causado danos muito elevados à economia e áreas essenciais, como a energia e até a produção de cereais.

Neste momento o foco da guerra tem sido a Central nuclear de Zaporijia. As autoridades apoiadas pelo Kremlin revelaram hoje que a central deixou de fornecer energia ao lado ucraniano.

Zaporijia: projétil atingiu uma área situada entre dois reatores

O maior complexo nuclear ucraniano e também da Europa deixou de fornecer eletricidade aos territórios controlados pela Ucrânia, informaram hoje as autoridades apoiadas pelo Kremlin, citadas pela agência AP.

“O fornecimento de eletricidade para os territórios controlados pela Ucrânia foi suspenso devido a dificuldades técnicas”, indicou a administração municipal. Não ficou esclarecido se a eletricidade do complexo nuclear está, contudo, a chegar às áreas controladas pelos russos.

Vladimir Rogov, membro da administração regional indicada pelo Kremlin, afirmou que um projétil atingiu uma área situada entre dois reatores. Tais alegações não puderam ser confirmadas imediatamente por outras fontes.

A região de Donetsk é uma das duas que integram o coração industrial de Donbass na Ucrânia, ao lado de Lugansk, que foi invadida por tropas russas no início de julho.

Por outro lado, um bombardeamento russo matou uma criança de 8 anos e feriu outras quatro numa cidade do sul da Ucrânia perto da região de Kherson, segundo versão das autoridades ucranianas.

Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu-se hoje para assumir o papel de “facilitador” na questão do complexo nuclear de Zaporijia, num telefonema com o Presidente russo, Vladimir Putin, indica um comunicado da presidência turca.

Paralelamente, os militares ucranianos informaram hoje que as forças russas pressionaram durante a noite no leste industrial do país, enquanto também tentavam manter as áreas capturadas no nordeste e sul da Ucrânia, incluindo a região de Kherson.