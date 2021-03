Cada vez mais as pessoas estão a optar por veículos elétricos em vez dos tradicionais. E é sobretudo no segmento automóvel que este facto se verifica. Uma das razões é que felizmente há cada vez mais consciencialização de que devemos olhar para o ambiente com mais atenção e respeito. Mas não são só os carros elétricos que têm ganho popularidade.

De acordo com informações recentes, mais de metade das bicicletas vendidas na Holanda no ano passado eram elétricas.

Cresce o número de bicicletas elétricas vendidas na Holanda

A Holanda é um dos países no mundo onde o transporte em bicicleta é uma prática muito comum. Mas o país também tem investido na compra e utilização de bicicletas elétricas. De acordo com os dados mais recentes, quase metade das bicicletas vendidas no país em 2020 eram elétricas.

Este aumento é uma tendência que se começou a verificar nos últimos anos, no entanto no ano passado essa quantidade superou as expetativas. E nem a pandemia da COVID-19 foi um impedimento para esta realidade.

Os dados foram obtidos pela RAI Vereniging e Bovag e mostram que no total foram vendidas 1,1 milhão de bicicletas na Holanda em 2020. Dessas, meio milhão foram então modelos elétricos.

O total de bicicletas vendidas no ano passado representou apenas um aumento de 9% no mercado, comparativamente a 2019. No entanto os modelos elétricos contribuíram para o aumento significativo de 31% para 1,65 mil milhões de euros na faturação das vendas. Claro que as bicicletas elétricas também são mais caras do que as tradicionais.

Assim, a venda de bicicletas elétricas cresceu 30% face a 2019. E apesar de a maioria ainda preferir comprar nas lojas físicas, 10% das vendas foram feitas online.

Também a pandemia pode ajudar a explicar a compra de bicicletas. Pois, com o crescente aumento de casos e com o confinamento, as pessoas procuraram transportes onde não tivessem que estar em contacto com outras pessoas. Para além de que é sempre uma boa opção para exercício físico.