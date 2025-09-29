Madrid vai proibir circulação de mais de 400 mil carros já em janeiro de 2026

A cidade de Madrid está prestes a endurecer as regras de circulação de veículos em áreas de baixas emissões (ZBE). Saiba o que vai acontecer a partir do início do ano de 2026.

A partir de 1 de janeiro de 2026, mais de 400.000 carros, principalmente veículos antigos sem etiqueta ambiental, terão proibida a circulação dentro da capital espanhola. Quem não cumprir a norma será multado em 200 euros, e a aplicação será imediata, sem período de adaptação.

Circulação em Madrid: Quem será afetado?

A medida terá impacto os veículos mais antigos:

Carros a gasolina anteriores a 2000.

Carros a gasóleo anteriores a 2006.

Veículos sem etiqueta ambiental da DGT (Direção Geral de Tráfego).

Além dos veículos registados em Madrid, esta norma também afetará condutores de outras regiões que tentem circular pelas ZBE da capital.

Originalmente, a restrição deveria ter entrado em vigor em janeiro de 2025, mas a Câmara Municipal decidiu adiar a implementação. Agora, o prazo de prorrogação está prestes a terminar, o que significa que não haverá novas tolerâncias.

Madrid conta com câmaras automáticas que se encontram distribuídas por toda a cidade, capazes de identificar veículos proibidos e aplicar a multa de 200 euros imediatamente. Esta medida visa reduzir a poluição do ar e incentivar a substituição de carros antigos por veículos mais sustentáveis.