Los Angeles quer acolher os Jogos Olímpicos de 2028 “sem carros”. Será possível?

Os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, findaram ontem, mas já há planos para o próximo evento, que será recebido por Los Angeles. Programados para 2028, a cidade americana quer assumir o compromisso de organizar uns Jogos "sem carros".

Com o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, prometeu o que poderá ser uma grande surpresa: uns "Jogos sem carros", com a utilização de transportes públicos, em vez de carros particulares, para deslocações.

Numa conferência de imprensa, no sábado, antes da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, que teve lugar no domingo, a presidente da próxima cidade anfitriã fez uma promessa:

Já estamos a trabalhar para criar empregos, expandindo o nosso sistema de transportes públicos para que possamos ter jogos sem carros. E isso é uma proeza em Los Angeles, porque sempre fomos apaixonados pelos nossos carros, mas já estamos a trabalhar para garantir que podemos construir uma Los Angeles mais ecológica.

Apesar de parecer um objetivo impossível, Los Angeles tem um plano em curso, segundo o Electrek, que visa melhorar o seu transporte público, com o objetivo de facilitar a deslocação na cidade até 2028.

A cidade soube que receberia os Jogos Olímpicos, em 2017. Pouco depois, o então presidente da Câmara, Eric Garcetti, lançou um projeto intitulado "Twenty-eight by '28": um plano para concluir 28 projetos de mobilidade na cidade antes da chegada do evento. Alguns destes projetos já estão concluídos e outros tiveram os prazos antecipados.

Para financiá-los, Los Angeles utilizará o dinheiro de duas iniciativas eleitorais existentes: Measure R e Measure M, que aumentaram os impostos sobre as vendas na cidade para angariar fundos. Espera-se que ambas reúnam mais de 100 mil milhões de dólares para melhorar os sistemas de transportes da cidade.

Los Angeles tem planos para uns Jogos "sem carros"

Além disto, Karen Bass partilhou que Los Angeles vai trabalhar com as empresas locais para reduzir o tráfego automóvel na cidade em geral, durante os Jogos Olímpicos de 2028, incentivando a que se concentrem no trabalho remoto e na alteração dos horários de trabalho, sempre que possível, por forma a retirar o maior número possível de carros da estrada durante os 17 dias.

Mais, Los Angeles quer colocar 3000 autocarros nas estradas, pedindo-os emprestados a todo o país, no sentido de ajudar a transportar as pessoas entre os locais dos jogos.

Se a cidade for bem-sucedida, o tráfego automóvel poderá vir mesmo a ser proibido nos recintos dos Jogos Olímpicos. Em vez de conduzir e estacionar nos locais de competição, os espetadores chegarão de transportes públicos, e estes serão a única forma de aceder a esses locais.