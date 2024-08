Em Portugal, é possível jogar e fazer apostas desportivas online de forma legal

Em Portugal, há quase uma década que é possível jogar online, com casinos e casas de apostas disponíveis, de forma legal. Apesar disso, importa estar atento e ser criterioso, escolhendo uma casa de apostas legal, e assegurando que não brinca demasiado com a sua sorte.

Com a Internet, os casinos deixaram de ser apenas edifícios imponentes, onde se passam largas horas a jogar em parceria com a sorte.

Hoje, estes e as casas de apostas estão a um clique de distância, acessíveis a todos aqueles que, assegurando idade suficiente, queiram aventurar-se. Em Portugal, há já casas estabelecidas, com currículo e autorização legal.

O que diz a lei portuguesa sobre os jogos e as casas de apostas online?

Em 2015, à semelhança do que já era feito pela Europa, o Estado português reconheceu a ineficácia da repressão e assumiu que, a partir daí, seria preferível estabelecer condições para que os jogos e apostas online pudessem acontecer.

Por via da regulação, Portugal assegura, desde aí, a proteção dos intervenientes, estabelecendo limites à sua exploração e prática.

Nessa altura, o Governo português criou o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), por via do qual procura disciplinar a atividade:

Proteger os menores e as pessoas mais vulneráveis;

Evitar a fraude e o branqueamento de capitais;

Prevenir comportamentos criminosos em matéria de jogo online;

Salvaguardar a integridade do desporto, prevenindo e combatendo a viciação de apostas e de resultados.

Além disto, o regime implementado por Portugal delimita e enquadra a oferta e o consumo do jogo, e controla a sua exploração. Desta forma, garante a segurança e a ordem pública, e previne o jogo excessivo e desregulado, bem como os comportamentos e práticas aditivas.

O RJO é, hoje, determinante, porque, além de combater a prática de jogo ilegal, assegura uma exploração de jogo equilibrada e transparente.

Portugal é criterioso na atribuição das licenças às casas de apostas e jogos online? Conforme o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), que regula o jogo online, em Portugal, as licenças para a exploração de jogos e apostas online são emitidas pela Comissão de Jogos e podem ser emitidas para a exploração online: De apostas desportivas à cota;

De apostas hípicas, mútuas e à cota;

Do bingo;

Dos tipos de jogos de fortuna ou azar autorizados. Para obter uma licença para operar em Portugal, os casinos online devem pertencer a empresas legalmente registadas, e ter uma boa reputação no setor de jogos. Além disso, devem comprovar ser financeiramente estáveis e capazes de fornecer um ambiente de jogo justo e seguro. No sentido de monitorizar os casinos e jogos online, certificando que atuam em conformidade com todas as regras e regulamentos, o SRJI realiza inspeções regulares, procurando assegurar que as operações são justas e seguras para os jogadores.

Atualmente, Portugal conta já com algumas casas de apostas e casinos online legais, sendo mais simples ao utilizador escolher, com conhecimento, aquela na qual se vai registar.

O GoldenPark "faz do online um lugar humano"

De entre as várias alternativas já disponíveis, em Portugal, destaque para o GoldenPark, com mais de 40 anos de experiência no setor do jogo e das apostas online. A operadora internacional chegou a Portugal há quase um ano, e está paulatinamente a conquistar a confiança do público português.

Focado nas slots e apostas desportivas, o GoldenPark possui duas licenças: 029, para apostas desportivas, e 030, para jogos de máquinas. Desta forma, assegura conformidade com as regras e regulamentos impostos em Portugal.

Com novidades recorrentes, no sentido de manter o catálogo atualizado, há duas slots que já conquistaram o público, ocupando o pódio das mais jogadas, segundo o GoldenPark:

Slot Gates of Olympus - O Zeus é a personagem de destaque nesta slot de mitologia grega. Permite ganhar até 5000x o valor da aposta, sendo que o utilizador pode apostar desde 20 cêntimos. Consulte mais informações sobre a Slot Gates of Olympus.

- O Zeus é a personagem de destaque nesta slot de mitologia grega. Permite ganhar até 5000x o valor da aposta, sendo que o utilizador pode apostar desde 20 cêntimos. Consulte mais informações sobre a Slot Gates of Olympus. Slot Sweet Bonanza - Uma slot com um tema de doces e frutas. Permite ganhar até 3000x o valor da aposta, sendo que o utilizador pode apostar desde 20 cêntimos. Consulte mais informações sobre a Slot Sweet Bonanza.

Embora surjam novas promoções, também, com frequência, há dois tipos que se mantêm: a oferta de boas-vindas e a oferta de registo. Caso escolha as duas, o utilizador do GoldenPark pode ganhar até 70 rodadas grátis no casino, ou até 25€ em apostas grátis.

No sentido de uma aproximação ao público português, estabelecendo-se e cimentando-se em Portugal, o GoldenPark juntou-se ao Gil Vicente FC para celebrar o maior contrato de patrocínio realizado pelo clube.