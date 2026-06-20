Limites de velocidade podem baixar em Portugal

Uma nova proposta associada à segurança rodoviária aponta para a redução de alguns limites de circulação em Portugal, com o objetivo de diminuir acidentes e proteger sobretudo os utilizadores mais vulneráveis, como peões e ciclistas.

A medida surge no âmbito de uma discussão mais ampla sobre a revisão das regras rodoviárias e da necessidade de combater a sinistralidade. Atualmente, o Código da Estrada define, entre outros valores, limites gerais de 50 km/h dentro das localidades e 120 km/h nas autoestradas para veículos ligeiros, embora existam exceções devidamente sinalizadas.

Cidades a 30 km/h e estradas fora das localidades com novo limite

Uma das propostas em análise passa por reduzir o limite máximo dentro das localidades para 30 km/h, aproximando Portugal de várias cidades europeias onde esta medida já foi aplicada como estratégia de segurança rodoviária.

Fora das localidades, a discussão aponta para uma possível redução do limite atualmente mais comum de 90 km/h para 70 km/h em determinadas vias, uma alteração que tem gerado debate entre defensores da segurança rodoviária e condutores que consideram a medida excessiva.

Objetivo: reduzir acidentes graves

A justificação principal passa pelo impacto da velocidade na gravidade dos acidentes. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) tem destacado a velocidade como um dos fatores associados à sinistralidade grave, promovendo também campanhas específicas de sensibilização e fiscalização.

A redução dos limites pretende diminuir a energia dos impactos em caso de acidente e aumentar o tempo de reação dos condutores, especialmente em zonas urbanas com maior presença de peões.