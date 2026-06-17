ISV: O que é, quem paga e que veículos estão abrangidos?

Ao comprar um automóvel em Portugal, há um imposto que pode representar uma parte significativa do valor final do veículo: o Imposto Sobre Veículos (ISV). Este imposto é pago no momento da matrícula e aplica-se tanto a veículos novos como a veículos usados importados.

O que é o ISV?

O ISV (Imposto Sobre Veículos) é um imposto cobrado pelo Estado português quando um veículo é matriculado pela primeira vez em Portugal. O seu valor é calculado com base em critérios ambientais e técnicos, nomeadamente as emissões de dióxido de carbono (CO₂) e a cilindrada do motor.

Que veículos estão sujeitos a ISV?

O imposto aplica-se a vários tipos de veículos motorizados, incluindo:

Automóveis ligeiros de passageiros;

Automóveis de utilização mista;

Automóveis ligeiros de mercadorias;

Autocaravanas;

Motociclos, triciclos e quadriciclos, conforme definidos pelo Código da Estrada.

Que veículos estão excluídos?

Nem todos os veículos estão sujeitos ao pagamento de ISV. Entre as principais exclusões encontram-se:

Veículos não motorizados;

Veículos 100% elétricos;

Veículos movidos exclusivamente por energias renováveis não combustíveis;

Veículos ligeiros de mercadorias de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada sem cabine integrada na carroçaria, com peso bruto até 3.500 kg e sem tração às quatro rodas.

Benefícios para veículos híbridos plug-in

Os veículos híbridos plug-in podem beneficiar de reduções significativas no ISV, desde que cumpram determinados requisitos de autonomia elétrica e emissões.

Atualmente, podem aplicar-se reduções de:

40% do ISV para determinados veículos híbridos com autonomia elétrica mínima de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO₂/km;

75% do ISV para veículos híbridos plug-in que cumpram os critérios definidos na legislação em vigor;

Taxa intermédia de 25% para veículos híbridos plug-in importados de outros Estados-Membros da União Europeia, matriculados entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2020, com autonomia elétrica mínima de 25 km.

Quem pode beneficiar de isenção?

Existem situações específicas em que o pagamento do ISV pode ser total ou parcialmente dispensado. Entre os beneficiários encontram-se:

Pessoas com deficiência;

Famílias numerosas;

Cidadãos que transfiram a sua residência para Portugal;

Funcionários diplomáticos, consulares e de instituições europeias.

Regra geral, a isenção aplica-se apenas a um veículo por beneficiário e só pode ser utilizada novamente após um período de 10 anos.

Como é calculado o valor do ISV?

O montante a pagar depende essencialmente de dois fatores:

As emissões de CO₂ do veículo;

A cilindrada do motor.

De forma geral, quanto maiores forem as emissões poluentes e a cilindrada, maior será o valor do imposto a pagar.

Antes de adquirir um veículo novo ou de importar um automóvel usado, é aconselhável simular o valor do ISV para evitar surpresas e calcular o custo real da operação.