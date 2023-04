Hyundai IONIQ 6 vence três prémios… chegar, ver e vencer!

Sublinhando as pisadas do seu irmão mais velho, o IONIQ 5, o elétrico IONIQ 6 também foi premiado. Na bagagem encaixou 3 prémios nos World Car Awards 2022.

O Hyundai IONIQ 6, Electrified Streamliner da Hyundai, foi o grande vencedor nos World Car Awards 2022, tendo sido eleito World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year.

O modelo foi reconhecido por um júri internacional pelo seu design aerodinâmico e foi destacada a capacidade de autonomia do veículo. Os World Car Awards 2023 decorreram hoje no Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque.

O Electrified Streamliner é o segundo modelo consecutivo da gama IONIQ a arrecadar os três galardões nos World Car Awards, após o IONIQ 5, em 2022.

Os elétricos da linha IONIQ têm um traço familiar: adaptar-se às necessidades do utilizador e trazer à realidade os desejos. Com interiores confortáveis, materiais duradouros e tecnologias de entretenimento futuristas, estes Hyundai estão a marcar o segmento.

Se o IONIQ 5 foi um galardoado, o IONIQ 6 não quis ficar atrás. E o mercado tem dado nota da sua satisfação, o carro esgotou em menos de 24. As primeiras 2500 unidades desapareceram rapidamente.