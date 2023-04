Warside, um jogo de estratégia retro com muito estilo

Muitas equipas indie e outros pequenos desenvolvedores de videojogos, recorrem frequentemente á plataforma Kickstarter para garantir algum apoio financeiro para os seus projetos. Foi precisamente isso que aconteceu com os produtores de Warside, um jogo de estratégia muito peculiar.

A plataforma Kickstarter tem vindo, ao longo dos anos, a ajudar muitos pequenos e menos abastados estúdios de desenvolvimento de videojogos.

Warside é precisamente um desses projetos que, recentemente atingiu um marco bastante importante. Na comunicação feita na semana passada, foi revelado que o apoio para o jogo, para Xbox, já passou o objetivo inicial em 150%.

Warside, é um jogo de estratégia por turnos mas com um grafismo e jogabilidade muito peculiares. Como podem ver pelas imagens que vos apresentamos, trata-se de um jogo com um ambiente e jogabilidade retro, e que muito contribui para isso, o facto de apresentar um grafismo Pixel Art.

O jogo conta com mais de 25 tipos de unidades distintas que vão desde peças de artilharia, a carros de combate, passando por unidades de Infantaria (snipers, médicos, equipas de morteiros ou sabotadores, entre outros), Forças Navais e Força Aérea.

O jogador pode ainda, escolher um de 12 Comandantes especiais que, com as suas habilidades e skills únicas tornam cada combate num desafio diferente.

Para construir e manter o seu exército, o jogador terá ainda toda uma rede de produção de armamentos e soldados, como Fábricas e Quarteis.

Os responsáveis pelo jogo afirmam claramente que Warside tenta ser, de certa forma, uma homenagem aos jogos táticos por turnos das últimas 3 décadas, e pelo que podemos ver nas imagens, parece estar no bom caminho.

A ação decorrerá em cenários tão variados como desertos, florestas, mares, ou mesmo zonas do gelo eterno, numa campanha com mais de 30 missões variadas, que envolvem operações de escolta, resgate e que serão apimentadas com diversos eventos aleatórios.

Também haverão modos online, nos quais os jogadores poderão desafiar os seus amigos (e inimigos) em confrontos mulltiplayer, suportando tanto, multiplayer local como online.

Warside encontra-se em desenvolvimento para PC (Windows e Linux), Nintendo Switch, e Xbox Series X. A versão para Playstation ainda dependerá da campanha Kickstarter.