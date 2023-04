Cadeia de abastecimento da Apple prestes a chegar aos 100% de neutralidade carbónica

A Apple estabeleceu uma meta pública de se tornar completamente neutra em carbono na sua cadeia de abastecimentos até 2030, e divulgou hoje uma atualização sobre esses esforços.

A Apple anunciou hoje que os seus parceiros de produção suportam agora mais de 13 gigawatts de eletricidade renovável em todo o mundo, um aumento de quase 30% no ano passado. No total, mais de 250 fornecedores que operam em 28 países estão comprometidos em usar energia renovável para toda a produção da Apple até 2030. Isso representa mais de 85% dos gastos diretos com a produção da empresa e mais de 20 gigawatts em compromissos.

Já neutra em carbono para suas emissões corporativas globais, a Apple usa ferramentas inovadoras para apoiar o progresso em direção à sua ambiciosa meta de 2030 ser neutra em carbono para todos os produtos.

Isso inclui 4,7 mil milhões de dólares em Green Bonds, que estão a ajudar a financiar a expansão de soluções de energia limpa e reduções de emissões em todo o mundo. A Apple partilhou detalhes dos seus gastos com os Green Bonds para 2022, que incluem investimentos em energia solar em larga escala, design de baixo carbono, eficiência energética e remoção de carbono.

Na Apple, somos neutros em carbono para as nossas próprias operações e inovamos todos os dias para ir ainda mais longe no trabalho urgente de lidar com as mudanças climáticas. Com parceiros em todo o mundo, estamos a adicionar ainda mais energia renovável para alimentar a nossa cadeia de abastecimento global e a investir em tecnologias verdes de última geração. A escala desse desafio é imensa - mas também é nossa determinação em enfrentá-lo.

Disse Tim Cook, CEO da Apple.

A empresa tem também uma “Academia de Energia Limpa” para os seus parceiros de forma a ajudar a “identificar e implementar soluções para energia limpa e reduções de carbono”. Segundo a informação partilhada, mais de 40 parceiros de produção aderiram ao Programa.

Desde 2019, a energia renovável operacional em toda a cadeia de abastecimento global da Apple aumentou cinco vezes, totalizando 13,7 gigawatts. Isso equivale a 17,4 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono evitadas no ano passado – o equivalente a remover quase 3,8 milhões de carros das estradas.