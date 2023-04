Sabia que os espelhos do James Webb influenciaram a precisão da cirurgia ocular?

O que tem a ver o Telescópio Espacial James Webb com cirurgias aos olhos? Bom, pode parecer estranho, mas a tecnologia dos espelhos do telescópio também melhora a cirurgia ocular LASIK. Vamos perceber melhor esta combinação de tecnologias.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) está configurado para ajudar a reescrever a nossa compreensão sobre o cosmos. Os astrónomos já olharam mais vezes para o início do universo do que nunca. Para isso, este equipamento que custou cerca de 10 mil milhões de dólares está equipado com espelhos maciços de altíssimo recorte tecnológico capaz de espreitar a luz de há 13 mil milhões de anos.

O espelho principal, com a sua forma hexagonal icónica, tem mais de dois andares de diâmetro e consiste em 18 segmentos separados. Estes segmentos devem ser perfeitamente lisos, planos e sem o mínimo risco ou defeito para fornecer uma imagem perfeita de objetos astronómicos distantes.

Tendo como exemplo a tecnologia do telescópio que está no ponto de Lagrange (L2), a cerca de 1,5 milhão de quilómetros da Terra, os cirurgiões oftalmológicos estão a melhorar a visão de milhões de pessoas, aprimorando a precisão da cirurgia ocular assistida por laser (LASIK).

Tecnologia do espelho JWST inspira cirurgiões oculares

A construção dos segmentos do espelho JWST envolveu medição, retificação, polimento e testes rigorosos — um dos aspetos que mais consumiu tempo na construção do JWST.

Cada espelho é medido de forma independente, muda de forma à medida que arrefece e muda de forma em gravidade 0. Tudo isso precisa ser considerado à medida que se medem os espelhos, para que funcionem em uníssono corretamente.

Explicou Lee Feinberg, gestor de elementos de telescópio ótico para o Webb no Goddard Space Flight Center da NASA.

No início dos anos 2000, a empresa americana WaveFront Sciences, trabalhou com a NASA para ajudar a desenvolver um sistema para medir variações nos espelhos do Webb enquanto eles eram moldados e polidos para configurações extremamente específicas.

É chamado de sensor Scanning Shack Hartmann e permite medir superfícies com resolução muito alta. Isso foi útil para medir bordas de espelhos, mas também é útil para medir olhos.

Disse Feinberg.

Sistema completo de análise oftálmica

A tecnologia, que utiliza algoritmos para detetar desvios nos espelhos JWST, foi eventualmente incorporada pela WaveFront Sciences num produto comercial capaz de diagnosticar condições oculares específicas através do mapeamento do olho. Chamaram-lhe o Sistema Completo de Análise Oftálmica ou Complete Ophthalmic Analysis System (COAS).

A tecnologia desenvolvida para a exploração espacial tem uma longa história de ser reincorporada noutras aplicações que se têm revelado extremamente úteis para as pessoas que regressam à Terra. De facto, a NASA mantém um registo destes produtos spinoff, pois são importantes lembretes dos benefícios mais amplos que a exploração espacial pode ter para a sociedade.

O sistema WaveFront foi comprado e vendido várias vezes antes de ser adquirido pela Johnson & Johnson em 2017, que o incorporou então no seu iDesign Refractive Studio - uma ferramenta única que tira medidas precisas dos olhos para ajudar a mapear imperfeições nas vias visuais e na curvatura da córnea.

Em olhos com visão regular, a córnea refrata a luz que entra precisamente na retina na parte de trás do olho. No entanto, em pessoas com problemas de visão ao perto ou ao longe, a luz é dobrada incorretamente, resultando numa visão desfocada.

Durante a cirurgia LASIK, um laser especialmente concebido é utilizado para alterar a curvatura da córnea. Originalmente, isto baseava-se na informação limitada de um teste de prescrição de óculos de um paciente. Contudo, guiada pela tecnologia que ajuda a combinar as curvaturas do espelho dentro do JWST, a cirurgia pode agora basear-se em dados que envolvem mais de 1.200 medições do olho de um indivíduo - proporcionando uma correção ocular mais segura e mais precisa.

A tecnologia obteve a aprovação do regulador americano em 2018 e, até agora, já foi implantada em 47 países. Segundo a Johnson & Johnson, esta técnica já ajudou mais de 18 milhões de cirurgias oftalmológicas LASIK bem sucedidas em todo o mundo.