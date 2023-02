Hyundai: atualização de 1 milhão de carros para evitar roubos virais no TikTok

A Hyundai lançou uma atualização de software esta semana, depois de um desafio viral do TikTok ter ensinado uma forma de hackear os veículos. O desafio que já existe pelo menos desde maio, que começou nos carros da Kia, levou a que muitos clientes destas marcas de automóveis vissem os seus carros roubados. A Hyundai está a atualizar cerca de 1 milhão de carros, dos 4 milhões que necessitarão de atualização.

Kia Challenge - mais um desafio viral do TikTok

Foi a partir de maio de 2022 que começaram a surgir com maior alcance desafios no TikTok que envolviam carros da Kia, que eram ligados com recurso a um cabo USB. Ora, o hack seria interessante de divulgar, não fosse ele responsável por uma onda de assaltos que se seguiu. O Kia Challenge foi também aplicado nos carros da Hyundai com sucesso.

Meses mais tarde, foi notícia que alguns modelos de carros da Kia e da Hyundai não tinham imobilizadores de motor, um dispositivo comum que evita o roubo de carros, facilitando assim o seu acesso.

Alguns dos modelos afetados da Hyundai são os Elantra 2017-2020, Sonata 2015-2019 e Venue 2020-2021, cujos proprietários já se podem deslocar a uma concessionária para proceder à instalação da atualização antirroubo. Nesta fase, a empresa está a atualizar os seus modelos mais vendidos, ficando os restantes para mais tarde.

Priorizamos a disponibilidade da atualização para proprietários e vendedores dos nossos veículos mais vendidos e os mais visados ​​pelos ladrões para que os revendedores os atendam primeiro

Nesta fase de atualizações, estão elegíveis cerca de 1 milhão de carros. A segunda fase que irá começar em junho e contemplará a atualização de mais 3 milhões de carros. As notícias avançam também que a Kia estará a atualizar 4,5 milhões de carros.