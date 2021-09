Huawei investe mais de mil milhões de dólares no mercado automóvel este ano

Longe vão os tempos em que a tecnologia se limitava apenas aos computadores e outros gadgets. Atualmente está inserida em praticamente quase tudo no nosso dia-a-dia, como por exemplo nos carros, tornando-os inteligentes.

Neste mercado há já várias empresas tecnológicas a apostar em força. E recentemente a Huawei afirmou que, este ano, já investiu mais de mil milhões de dólares neste segmento.

Huawei investe mais de mil milhões de dólares no mercado automóvel

Durante a Conferência Mundial de Veículos da Nova Energia de 2021 (World New Energy Vehicle Conference) Wang Jun, COO da Huawei e presidente da linha de produtos e soluções Smart Driving, revelou alguns detalhes importantes sobre a ação da empresa chinesa no mercado automóvel.

Este evento é organizado pela Sociedade Chinesa de Engenheiros Mecânicos em conjunto com a Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia e o Governo Popular da região de Hainan.

Neste sentido, a marca anunciou um investimento de mais de mil milhões de dólares no segmento dos carros inteligentes. E este é mais um fator que nos mostra que a Huawei está significativamente focada e empenhada neste mercado. O anúncio acontece pouco tempo depois de a empresa ter revelado uma das suas novas tecnologias para automóveis: um ecrã interativo com capacidade para detetar gestos corporais.

Apesar do investimento, a empresa liderada por Ren Zhengfei ainda não definiu uma estratégia específica para a sua entrada no mercado dos carros inteligentes. No entanto tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Para além disso, a Huawei também contratou recentemente cerca de 5 mil novos funcionários para iniciarem pesquisas neste campo nos seus 10 centros de Pesquisa e Desenvolvimento.

A empresa também já lançou mais de 30 componentes para carros inteligentes que obtiveram apreciação positiva deste mercado. Um desses é a tecnologia de carregamento rápido de 800V que promete carregar 80% da bateria em apenas 15 minutos.

Neste sentido, aguarda-se com alguma expetativa aquilo que a Huawei estará a preparar nos próximos tempos neste mercado.