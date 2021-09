Mesmo com todo o cuidado que a Google coloca no desenvolvimento dos seus serviços e apps, as falhas e os problemas não deixam de surgir esporadicamente. Isso está a acontecer com o Google Maps, com alguns utilizadores a reportarem um problema muito estranho.

Sem qualquer razão aparente, e a meio de uma utilização normal, a voz do Google Maps muda. A ideia que transparece é que este serviço parece que foi tomado de assalto por um controlo externo e que esta voz é a que agora controla o serviço.

Há um problema estranho no Google Maps

Ao longo dos anos o Google Maps parece ter estado longe dos problemas. A gigante das pesquisas tem conseguido implementar as novas funcionalidades de forma bem controlada e sempre sem trazer situações anormais para este excelente serviço.

É por isso anormal e estranha esta nova situação, que está a ser reportada na Internet, em muitos canais onde normalmente surgem estas queixas. Tanto no Twitter como no Reddit os utilizadores revelaram esta situação várias vezes, sempre com o mesmo padrão.

A voz que muda de forma aleatória e sem controlo

O que é revelado descreve uma mudança anormal no Google Maps. A voz que normalmente é usada está a ajudar os utilizadores, com as indicações e, de repente, esta é mudada, normalmente para uma voz masculina, que fala em inglês e tem sotaque indiano.

Curiosamente, e fazendo conta com o que os relatos indicam, não existe um padrão para que o problema aconteça. Existem queixas de utilizadores do Android e do iOS, bem como em vários países do planeta. A única parte que cria um padrão é mesmo a utilização do idioma inglês.

Em breve haverá uma atualização para isso

Como seria esperado, a Google já assumiu o problema e estará já a trabalhar para apresentar uma solução. Em resposta a algumas queixas, a gigante das pesquisas revelou que em breve será lançada uma correção e que este problema simplesmente desaparecerá.

Esta é uma situação realmente anormal e que não se esperava no Google Maps. Para quem depende das indicações por voz não é nada simpático ter este elemento mudado de forma aleatória. A solução e deverá chegar rapidamente, provavelmente numa atualização que será lançada em breve na Play Store.