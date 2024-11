Horacio Pagani afirma: “Acho ridículo que os elétricos tenham tantos cavalos”

A Pagani apresentou o Utopia Roadster, um supercarro que sintetiza a essência da marca italiana, combinando um design extremo, uma mecânica robusta e uma clara aposta na leveza. Esta nova obra-prima distingue-se não só pela sua exclusividade, mas também pela decisão da Pagani de evitar a eletrificação, decisão esta que Horacio Pagani tem bem presente.

Numa entrevista à TopGear, Horacio Pagani argumenta que a tecnologia elétrica atual sacrifica a leveza essencial ao desempenho de um carro desportivo, que ele acredita ser a chave para uma boa experiência de condução.

O Utopia Roadster é alimentado por um motor V12 twin-turbo de 6 litros, desenvolvido em colaboração com a Mercedes-AMG, capaz de gerar 863 bhp e 1.100 Nm de binário, atingindo uma velocidade máxima de 349 km/h.

Além disso, com um peso reduzido para apenas 1.280 kg, este supercarro mantém uma agilidade que é difícil de encontrar no crescente mundo dos carros elétricos, pesado devido às suas baterias. Horacio Pagani afirma que este peso extra nos elétricos afeta não só o desempenho, mas também a segurança.

Não se trata da loucura da potência. Porque é que um carro normal tem 900 cavalos e um carro elétrico tem de ter 2000 cavalos? Acho que é ridículo. Estes carros com tanta potência e tanto peso podem ser muito inseguros.

Afirma.

Embora algumas marcas como a Rimac e a Lotus tenham conseguido criar carros elétricos potentes e luxuosos, Horacio Pagani mantém a sua opinião de que o peso comprometido limita a experiência. Além disso, aponta para a pressa dos políticos em introduzir a eletrificação.

Penso que os políticos foram demasiado apressados. Deviam ter dado tempo ao carro elétrico para entrar no mercado lentamente. Em vez disso, os planos com incentivos e leis para 2035 criaram confusão. E agora, a indústria tradicional está a pagar por isso. Porque o cliente não está preparado e as infraestruturas não estão preparadas.

Penso que precisamos de abrandar um pouco as coisas. Incentivar a que, na cidade, seja melhor circular com um pequeno carro elétrico, que não tenha muitos cavalos de potência, que possa ser ligado em qualquer lugar. E não exigir demasiado da sociedade.