Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Destroy Everything You Touch - Ladytron

A banda inglesa de música eletrónica Ladytron lançou sete álbuns de estúdio, um álbum ao vivo, oito álbuns de compilação, seis peças estendidas, 20 singles, um single promocional, um álbum de vídeo e 19 videoclipes. Formada em 1999 em Liverpool, Merseyside, a banda é composta por Helen Marnie (voz principal, sintetizadores), Mira Aroyo (voz, sintetizadores), Daniel Hunt (sintetizadores, guitarra elétrica, voz) e Reuben Wu (sintetizadores).

O som da banda mistura o electropop com elementos new wave e shoegazing. Ladytron descreveu o seu som como “pop eletrónico”. Concentraram-se num equilíbrio entre estruturas pop e sons experimentais. Algumas das canções do grupo interpretadas por Aroyo contêm letras escritas no seu búlgaro natal.

Ladytron recebeu o seu nome da canção homónima de 1972 da Roxy Music. O ex-membro dos Roxy Music, Brian Eno, descreveu Ladytron como “o melhor da música pop inglesa”.

