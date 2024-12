Chegou o Spotify Wrapped 2024! Recorde como foi o seu ano musical

O Spotify é o maior serviço de streaming de música da Internet. Este é usado por milhões diariamente, de forma constante, para assim terem a sua música. Como era já esperado, o Spotify Wrapped 2024 chegou finalmente e traz uma retrospetiva do que foi ouvido por cada utilizador, com um detalhe único. Recorde agora como foi o seu ano musical.

Chegou o Spotify Wrapped 2024!

O Spotify Wrapped não é algo novo e todos os anos este serviço de streaming traz aos seus utilizadores os tops do que foi ouvido. Este não se limita ao que tocou no smartphone ou no PC, mas alarga a listas e tops de cada país ou estilo de música.

É uma lista personalizada e focada no utilizador, para que este reveja e recorde o que esteve presente nos seus ouvidos de forma constante. É um compêndio da sua música mais próxima e que, provavelmente, ouviu de forma recorrente e até repetitiva.

As listas estão organizadas por vários fatores e até por estilos ou géneros. Claro que com as redes sociais cada vez mais presentes, estas tabelas e estes tops podem ser partilhados com os seus contactos ou com todo o mundo, para que o mundo o conheça e, principalmente, aprecie os seus gostos musicais.

Recorde como foi o seu ano musical

Todos os que quiserem fazer esta viagem ao passado podem encontrar o Spotify Wrapped 2024 já nas aplicações móveis ou até nas dedicadas aos computadores e no browser. Há uma nova área na interface principal, de nome Wrapped. Aí dentro está tudo presente, organizado e pronto a ser ouvido.

Agora que o Spotify Wrapped comemora 10 anos, o serviço de streaming de música quis apresentar uma proposta renovada. Afirmam que este é o mais ousado e melhor compêndio anual das músicas que o utilizador ouviu.

Com o Spotify Wrapped 2024 é hora de ir recordar tudo o que ouviu e, quem sabe, repetir o que nos primeiros meses do ano foi a sua escolha. Partilhem nas redes socais as vossas escolhas e mostrem como está a vossa cultura musical, mesmo que seja muito própria ou até algo completamente diferente do que mostram ao mundo. Aproveitem o Spotify Wrapped 2024 e a música que traz.

