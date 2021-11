GNR publica vídeo com manobras super perigosas com motas

As autoridades nacionais têm vindo a usar as redes sociais para alertar para a segurança rodoviária. Em setembro a GNR, publicou um vídeo onde revelava algumas manobras perigosas dos portugueses (ver aqui).

Agora a GNR publicou um vídeo com as manobras mais perigosas de mota. Veja o vídeo.

Na passada terça-feira a GNR deu início à campanha #NãoSouDeFerro, onde o objetivo é alertar os motociclistas para os perigos da condução de veículos de duas rodas, sobretudo quando ultrapassados os limites.

Esta campanha nacional trata-se de uma iniciativa enquadrada numa estratégia de prevenção e de consciencialização que visa contribuir para a mudança de comportamentos durante a condução, sendo realizadas várias ações de sensibilização ao longo de todo o território nacional.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a GNR refere que...

Considerando que os condutores de veículos de duas rodas a motor constituem um grupo de risco pelo facto das consequências dos acidentes serem normalmente mais gravosas, e prevendo-se um elevado fluxo de veículos de duas rodas a motor em direção ao Algarve para acompanhamento do Moto GP, a GNR desenvolverá iniciativas de sensibilização em algumas áreas de serviço de norte a sul do país, realizando também diversas iniciativas de sensibilização nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve