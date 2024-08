Exame de Condução: jovem detido por ter câmara oculta

Os esquemas para se conseguir a carta de condução não são novos. Desde sempre se ouviu falar em "estratégias" ilegais para se obter o título de condução e até há sites online que vendem este tipo de documento. Recentemente um jovem de 23 anos foi detido por fazer exame de condução com uma câmara oculta.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez saber que deteve um jovem que tentava fazer o exame de código da estrada com uma câmara oculta. Tudo aconteceu no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.

Segundo a GNR...

No âmbito de uma investigação por fraude, os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram a identificação do suspeito, que se predispôs a fazer o exame de código, em centro de ensino de condução automóvel, utilizando para o efeito uma câmara oculta e micro auricular, apurando-se que atuava em coautoria com outros suspeitos que lhe transmitiam as respostas do teste, à distância, o que motivou a sua detenção