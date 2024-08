Alojamento para universitários: conheça os melhores sites para o ajudar

A entrada no Ensino Superior é sempre um momento de festa para estudantes e respetivas famílias. Mas também é o arranque de uma dor de cabeça para a maioria: onde arranjar alojamento acessível para aqueles que vão para fora? Veja algumas sugestões de procura.

Universidade aí vou eu... e agora o alojamento?

Encontrar alojamento é uma das maiores dificuldades que os estudantes universitários portugueses enfrentam quando se mudam para estudar fora das suas cidades de origem.

Com o aumento das vagas no ensino superior e o crescimento do número de estudantes deslocados, a procura por quartos e residências estudantis tem superado a oferta disponível, especialmente nas grandes cidades como Lisboa, Porto e Coimbra.

Os preços elevados do arrendamento são uma das principais barreiras. Muitos estudantes e as suas famílias não conseguem suportar os custos de arrendar um quarto ou apartamento nas zonas urbanas mais procuradas.

Em Lisboa, por exemplo, o custo de um quarto pode facilmente ultrapassar os 400/500 euros mensais, uma despesa difícil de conciliar com o orçamento de muitas famílias, sobretudo quando se adicionam outras despesas como alimentação, transporte e material académico.

Escassez de soluções

Além dos preços, a escassez de opções de alojamento é um problema crescente. As residências universitárias públicas, que oferecem alojamento a preços mais acessíveis, têm uma capacidade limitada e não conseguem atender a todos os estudantes que necessitam.

Como resultado, muitos são obrigados a recorrer ao mercado privado, onde enfrentam não só os preços altos, mas também a dificuldade de encontrar um lugar disponível a tempo do início do ano letivo.

Este cenário tem levado alguns estudantes a adiar ou até a desistir dos seus estudos, por não conseguirem encontrar uma solução de alojamento viável. Outros optam por viver em condições precárias ou sobrelotadas, partilhando espaços com vários colegas para dividir os custos.

Sítios para pesquisar

Como é óbvio, a procura online é uma das melhores ferramentas disponíveis para tentar encontrar um espaço condigno e a preço mais ou menos aceitável. Sabemos que não é fácil, atendendo à forma como está o mercado, mas ainda podem surgir bons negócios.

Comece por estes sites:

Casa SAPO: é um site mais generalista, mas com uma oferta muito diversificada. Permite filtrar a procura de forma como competente, permitindo ir rapidamente ao que se pretende.

Uniplaces: é outra grande plataforma, com a particularidade de encontrar ali basicamente arrendamentos já mobilados. Dizem garantir o melhor preço e que reembolsam a diferença se encontrar mais barato.

Alojamento Universitário: desde apartamentos até simples quartos para estudantes, este site pode ser uma boa ajuda para encontrar aquele alojamento ideal.

BQuarto: esta plataforma diz garantir resultados imediatos e para além de informações sobre quartos e apartamentos para estudantes, disponibiliza soluções para partilha de alojamento. Muitas vezes, juntar um ou mais colegas pode ser a solução.

Residências universitárias

Claro que a solução mais desejada é mesmo encontrar uma vaga numa residência universitária pública. No entanto, é sabido que a oferta é claramente insuficiente para a procura.

Ainda assim, vale sempre a pena tentar a candidatura a um lugar nas residências universitárias públicas:

Outra das hipóteses é mesmo avançar para uma residência universitária privada. Claro que os preços são muito mais elevados, mas também não deixa de ser verdade que, regra geral, oferecem serviços de alta qualidade, com todas as ferramentas que os estudantes precisam para um ano académico descansado.

Assim, algumas opções são a Inlife, a Lisbon Rooms, a Collegiate, a SPRU Residências Universitárias, a Livensa Living, Study in Porto, LIV Student, Xior ou StudentVille.

A verdade é que a falta de alojamento adequado e acessível continua a ser um desafio significativo para o sucesso académico dos estudantes universitários em Portugal, exigindo uma resposta coordenada entre as universidades, o governo e o setor privado. Ou não há orçamento familiar que consiga resistir.