Este é o carro mais vendido na Europa! E é fabricado em Portugal…

Portugal não é propriamente uma referência no sector automóvel. No entanto, é em Portugal que está localizada a Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, uma das unidades de produção que a Volkswagen tem em 14 países, sendo o maior investimento estrangeiro em Portugal.

No mês de julho houve um carro que foi o mais vendido na Europa e é fabricado em Portugal. Saiba qual é.

Volkswagen T-Roc é o carro que bateu o Peugeot 208 (em vendas)

É produzido na fábrica da Autoeuropa, que se localiza em Palmela, no distrito de Setúbal, e registou 19.130 unidades comercializadas em toda a Europa no mês de julho. Falámos do Volkswagen T-Roc, cujo aumento de vendas registou um aumento de 15,1% face ao mesmo mês do ano passado.

O Volkswagen T-Roc bateu o Peugeot 208 que dominada o ranking há já algum tempo. Em segundo lugar do ranking está o Dacia Sandero. A terceira posição é ocupada pelo Peugeot 208.

Ranking – carros mais vendidos na Europa – janeiro a julho de 2022

Rank Marca Modelo julho/2022 jul./21 Δ/Jun

1 VW T-Roc 19.130 16.625 15,1%

2 Dacia Sandero 17.228 20.556 -16,2%

3 Peugeot 208 16.423 11.208 46,5%

4 Dacia Duster 15.601 13.652 14,3%

5 Toyota Yaris 15.407 19.374 -20,5%

6 Hyundai Tucson 14.691 15.197 -3,3%

7 VW Golf 14.631 19.689 -25,7%

8 Opel Corsa 14.001 12.619 11,0%

9 VW Tiguan 13.770 15.418 -10,7%

10 Kia Sportage 12.935 9.482 36,4%

11 Toyota Yaris Cross 12.460 189.000 -93,4%

12 Peugeot 2008 12.351 13.407 -7,9%

13 Renault Captur 11.164 10.459 6,7%

14 Citroen C3 11.052 9.500 16,3%

15 Skoda Octavia 10.703 12.218 -12,4%

16 Fiat 500 9.949 8.612 15,5%

17 Toyota Corolla/Corolla TS 9.506 13.781 -31,0%

18 MINI One/Cooper 9.202 9.962 -7,6%

19 VW T-Cross 8.800 14.236 -38,2%

20 Fiat Panda 8.785 9.247 -5,0%

21 Toyota C-HR 8.699 9.906 -12,2%

22 Audi A3,S3 8.553 9.019 -5,2%

23 Nissan Qashqai 8.498 7.466 13,8%

24 Peugeot 308 8.453 3.793 122,9%

25 Hyundai Kona 8.429 10.475 -19,5%

26 Toyota Aygo X 8.245 0

27 Ford Kuga 8.055 8.353 -3,6%

28 Opel Mokka 7.926 7.762 2,1%

29 VW Polo 7.660 17.555 -56,4%

30 BMW Série 3 7.474 10.216 -26,8%

31 Ford Puma 7.383 13.320 -44,6%

32 Renault Clio 7.171 10.422 -31,2%

33 VW Taigo 6.998 0

34 Skoda Fabia 6.937 9.724 -28,7%

35 Dacia Jogger 6.885 0

36 Mercedes Classe A 6.848 10.787 -36,5%

37 Cupra Formentor 6.601 4.108 60,7%

38 Skoda Kamiq 6.533 8.634 -24,3%

39 Volvo XC40 6.328 8.874 -28,7%

40 Skoda Kodiaq 6.128 5.031 21,8%

41 Hyundai i20 6.126 4.882 25,5%

42 Peugeot 3.008 6.065 12.474 -51,4%

43 Opel Crossland X 5.911 6.559 -9,9%

44 Audi A1,S1 5.902 4.535 30,1%

45 VW Passat 5.862 6.719 -12,8%

46 Skoda Karoq 5.709 5.974 -4,4%

47 Toyota RAV4 5.679 10.007 -43,2%

48 Kia Ceed 5.565 6.785 -18,0%

49 BMW Serie 1 5.410 9.689 -44,2%

50 Mercedes Classe C 5.403 5.459 -1,0%

No total acumulado de vendas do ano até agora, o Peugeot 208 continua à frente com 127.517 unidades, um crescimento de 2,2% face a 2021.

O ranking mostra que há uma mudança por parte dos europeus no que diz respeito a marcas. Por exemplo, o Dacia Duster que cresceu bastante (15.601 unidades e +14,3%) , mas uma quebra notória na venda do Toyota Yaris (15.407 unidades e -20,5%). No sexto lugar aparece o Hyundai Tucson cujas vendas se mantiveram estáveis. Os dados foram compilados pelo portal auto-drive.