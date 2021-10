Um dos mais perturbadores episódios de Black Mirror que assisti foi o "Cabeça de metal". É o segundo episódio da quinta temporada da série, que se passa todo a preto e branco, e onde criaturas robóticas que fazem lembrar um cão estão programadas para matar tudo o que mexe.

Esta realidade afinal não está assim tão distante e já existem robôs quadrúpedes a serem equipados com armar por uma empresa norte-americana.

Os robôs quadrúpedes, que nos remetem para cães-robô, tiveram uma grande evolução nos últimos anos e o seu desenvolvimento recebeu particular atenção pelas suas qualidades. São pequenos, ágeis e capazes de atravessar ambientes mais hostis, onde os carros não conseguem chegar ou até para os humanos é difícil cruzar.

Já os vimos associados ao ambiente militar, mas agora é dado um passo além. O robô Vision 60 da Ghost Robotics foi equipado com uma arma personalizada pela SWORD Internacional. Esta máquina foi dada a conhecer na conferência anual da Associação do Exército dos Estados Unidos que decorreu por estes dias em Washington DC.

Esta arma apelidada de SPUR - special purpose unmanned rifle - foi projetada para ser instalada numa variedade de plataformas robóticas. Inclui tecnologias como zoom ótico de 30x, câmara térmica para ver no escuro e um alcance efetivo de 1.200 metros.

A SWORD refere no seu site que o SPUR é o futuro das armas não tripuladas... e que "esse futuro é agora"!

Não se sabe quando é que este conjunto de robô armado estará disponível para começar a equipar os exércitos, no entanto, perante esta afirmação, parece que não tardará para que a sua venda se inicie.

