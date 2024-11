Elon Musk “não sabe como fazer uma bateria”, alertou o fundador da CATL

Apesar de o mercado estar já recheado de propostas, a Tesla é uma das maiores referências em matéria de carros elétricos. Contudo, para o fundador e diretor da Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), Elon Musk "não sabe como fazer uma bateria".

Enquanto referência no setor dos carros elétricos, em 2020, a Tesla apostou no desenvolvimento de um novo formato de célula de bateria. De nome 4680, esta alimenta a Cybertruck e, no passado, equipou num número limitado de crossovers Model Y.

Além de prometer um fabrico mais barato e uma montagem simplificada, a célula de bateria cilíndrica foi apresentada como sendo mais densa em termos de energia do que as unidades do tipo 2170 e 1865, encontradas no Model Y/3 e no Model S/X, respetivamente.

Recentemente, a fabricante norte-americana anunciou que já produziu 100 milhões de células de bateria 4680. Isto representa uma taxa média de fabrico de 495.000 células por dia - o suficiente para 368 Cybertrucks, segundo o InsideEVs.

Especialidade da Tesla não são as baterias

Apesar de a Tesla ter investido no desenvolvimento e produção de uma célula de bateria cilíndrica, uma das maiores empresas de baterias, especializada no componente para carros elétricos e em sistemas de armazenamento de energia, considera que essa alternativa "vai falhar e nunca terá sucesso".

Pelo menos, foi o que Robin Zeng, fundador e diretor da CATL, disse a Elon Musk, numa conversa.

Tivemos um debate muito grande e eu expliquei-lhe. Ele ficou em silêncio. Ele não sabe como fazer uma bateria. É uma questão de eletroquímica. Ele é bom para os chips, o software, o hardware, as coisas mecânicas

Disse Robin Zeng, revelando que considera que "o problema dele é o excesso de promessas".

Falei com ele. Talvez algo precise de cinco anos. Mas ele diz dois anos. Perguntei-lhe porquê. Ele disse-me que queria pressionar as pessoas.

O diretor da CATL encontrou-se com Musk, em Pequim, em abril, e os dois falam frequentemente sobre vários assuntos, segundo a Reuters.

Recorde-se que a CATL é um dos principais fornecedores da fábrica da Tesla em Xangai, que monta os Model 3 e Y para os mercados local e internacional.