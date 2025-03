Quando se fala em veículos elétricos há vários mitos e até narrativas de gozo. Mas a mobilidade elétrica está aí e como em tudo há sempre vantagens e desvantagens. Sabia que os elétricos são os veículos preferidos pelas mulheres e os mais velhos?

Veículos 100% elétricos ainda têm pouco impacto em Portugal

Segundo dados do Observatório ACP, os carros elétricos são maioritariamente conduzidos por mulheres, na faixa etária entre os 35 e os 44 anos ou pela faixa de 75 ou mais anos e de classe social alta, sendo nas Ilhas a maior penetração destes automóveis.

Os veículos 100% elétricos ainda têm pouco impacto em Portugal, onde a sua penetração corresponde a 3,5%, o que equivale a uma subida de 1,3% face a 2023, ano em que o Observatório ACP lançou o estudo pioneiro sobre o tema.

Mas 51% - mais 9% do que em 2023 - admite ser pouco ou nada provável a compra de um carro elétrico, em virtude do preço, autonomia e demora no carregamento.

Das pessoas sem carro elétrico que participaram no estudo, a maioria (57%) assume que é atualmente mais barato circular com um veículo elétrico do que a combustão, mas apenas 30% admitem a possibilidade de comprar um carro elétrico.

Na escolha do local para carregar os seus veículos, os condutores optam em primeiro pelo Preço mais baixo (69%, menos 6pp face a 2023), localização (65%, menos 2pp face a 2023) e carregadores rápidos (+ potência) (59%, mais 5pp face a 2023).

A escolha do local é feita para 37% (subida de 4pp) dos condutores através da App, 29% optam pelos locais que já conhecem (subida de 6pp) e 16% utilizam o computador de bordo (descida de 2pp).

Encontrar um posto de carregamento disponível é para 27% uma tarefa difícil. Maior dificuldade em encontrar um posto de carregamento nas pequenas cidades e vilas (49%, descida de 6pp face a 2023) e nas áreas rurais (46%, descida de 3pp face a 2023).

O Alentejo é a zona considerada mais difícil para encontrar postos de carregamento (28%, subida de 3pp). 16% afirmam nunca ter sentido dificuldades em nenhuma zona do país.