A Fiido é uma das fabricantes de bicicletas elétricas com grande importância para o desenvolvimento do setor. São muitos os modelos para as mais diversas necessidades e gostos e a ebike Fiido T1 surge como uma "bicicleta elétrica utilitária", sendo um modelo que está preparado para as necessidades diárias de deslocação, seja para ir para o trabalho, às compras ou simplesmente para passear.

Venha conhecer a Fiido T1.

A Fiido T1 é a nova bicicleta da fabricante que tem colocado no mercado propostas para os mais diferentes utilizadores. Com cesto à frente e um suporte atrás do assento, esta bicicleta é ideal para quem precisa de levar carga consigo, seja material para o trabalho, sejam as compras de supermercado.

A bicicleta elétrica Fiido T1 tem construção em liga de alumínio e suporta peso de uma pessoa no assento até 120kg. Contudo, ainda pode levar carga adicional até 80kg.

As rodas de 20" além de darem mais estabilidade ao condutor ainda permitem circular em praticamente qualquer tipo de terreno. Na frente existe também um sistema de amortecedores.

O motor da ebike é de 750W, tem um sistema de transmissão Shimano de 7 velocidades e consegue atingir uma velocidade máxima de 45 km/h com ajuda do motor, ainda que esteja limitado aos 25 km/h legais. A bateria oferece autonomia para um máximo de 150km combinados e 100km a bateria.

A nova E-bike Fiido T1 está disponível por 1599€, utilizando o código T100 para um desconto de 100€. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.

Fiido T1