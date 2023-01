TAP está a dar um “voucher Uber” de 450 euros a diretores?

Nos últimos meses a TAP tem sido tema do dia por causa da indemnização "milionária" à ex-secretária de Estado do Tesouro. No entanto, de relembrar que no passado a companhia aérea portuguesa tinha adquirido 50 veículos BMW encomendados para administradores/diretores, tendo posteriormente desistido.

Sabe-se agora que a TAP está a dar um "cheque Uber" de 450 euros a diretores como "solução transitória".

A discussão sobre a aquisição de uma frota de veículos da BMW remonta a 2022, tendo depois a companhia aérea desistido da ideia. A Comissão Executiva da TAP disse na altura compreender o sentimento dos portugueses e decidiu recuar na decisão.

Numa nota enviada à comunicação social é referido que..."A Comissão Executiva da TAP compreende o sentimento geral dos portugueses e, apesar da decisão que tomou quanto à frota automóvel ser a menos onerosa para a Companhia nas atuais condições de mercado, a TAP procurará manter a atual frota durante um período máximo de um ano, enquanto reavalia a política de mobilidade da empresa".

TAP: "Cheque Uber" como "solução transitória".

Segundo refere hoje o Correio da Manhã (versão paga), a TAP está a dar um cheque Uber de 450 euros aos diretores como forma de compensar a não renovação da frota automóvel.

Segundo fonte oficial, citada pelo jornal, trata-se de uma "solução transitória" enquanto revê "a sua política interna de mobilidade".