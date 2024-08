Depois dos EUA é hora do Tesla Semi chegar finalmente às estradas da Europa

A Tesla prepara-se para dar um passo significativo no transporte elétrico. Depois de ter mostrado que consegue vencer nos EUA, o Tesla Semi prepara-se para conquistar o mercado europeu. Este camião elétrico já iniciou uma utilização limitada por um grupo restrito de clientes nos EUA, e agora é a vez das estradas da Europa.

Tesla Semi vai chegar às estradas da Europa

Graham Carroll, gestor de desenvolvimento do Tesla Semi para a América, anunciou que a empresa está a tomar as medidas necessárias para trazer os seus camiões elétricos para a Europa. A empresa está atualmente à procura de um “EmEA Business Development Manager EMEA” que ficará sediado em Amesterdão ou Berlim. Isto indica que os planos estão seriamente a ganhar a forma esperada.

Elon Musk mencionou em fevereiro que faria sentido que os camiões Semi fossem produzidos na Gigafactory de Berlim. A Tesla planeia fazer desta fábrica um centro chave para as suas operações no mercado da Europa, o que significa que existe uma grande probabilidade de o Tesla Semi vir a ser produzido em Berlim para o mercado europeu.

Por agora, o Tesla Semi está apenas disponível para clientes selecionados nos EUA, incluindo gigantes como a PepsiCo. Esta foi uma das primeiras empresas a encomendar o Semi em 2017 e a primeira a utilizá-lo. Com a utilização do Semi, a PepsiCo deu um passo significativo em direção ao transporte sustentável.

Gigafactory será o ponto central de produção

Além disso, empresas como a UPS e a distribuidora alimentar Sysco também encomendaram o Semi. O gigante retalhista Walmart também testa soluções alternativas de transporte elétrico. Isso prova que há um interesse real das empresas em adotar este tipo de transporte como uma alternativa de futuro.

Estes camiões, capazes de oferecer longas autonomias até (aproximadamente) 1.600 quilómetros, são ideais para um transporte económico e amigo do ambiente. Ver o Tesla Semi nas estradas da Europa será um desenvolvimento significativo para o futuro do transporte elétrico e em especial no que toca ao transporte de pessoas e mercadorias.

Os planos da Tesla para expandir as suas operações europeias não se limitam aos camiões Semi. Espera-se que a empresa reforce ainda mais a sua presença na Europa, aumentando a capacidade de produção na Gigafactory de Berlim.