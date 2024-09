Dacia Sandero volta a dominar as vendas de carros na Europa em agosto de 2024

Depois de muitos meses com um domínio completo dos carros elétricos, o mercado na Europa está a mudar. A Dacia e o seu Sandero estão a aproveitar este momento de mudança e estão a dominar as vendas mês após mês. Em agosto este cenário continua presente e o Dacia Sandero volta a dominar as vendas de carros na Europa.

Dacia Sandero domina vendas na Europa

Os altos e baixos das vendas de automóveis na Europa continuam com um mercado que está em mudança e onde os carros elétricos continuam a perder quota. Agosto de 2024 viu-os cair quase 40 por cento em comparação com o mesmo mês de 2023. No entanto, existem modelos movidos a bateria capazes de ter um desempenho melhor do que muitos carros com motores de combustão.

É o caso do Tesla Model Y, o automóvel mais vendido na Europa em 2023, que, segundo a JATO Dynamics, apesar de uma quebra de 38% face a 2023, ocupa o segundo lugar do ranking. Este é apenas ultrapassado pelo Dacia Sandero, tornando o domínio deste modelo com motor a combustão ainda mais importante.

O pequeno carro romeno confirma assim a sua liderança na Europa. Se tudo continuar a correr como nos primeiros oito meses de 2024, poderá arrecadar o troféu de carro mais vendido na Europa no final do ano. Algo que será também uma vitória importante para a marca.

Top 5 - carros mais vendidos na Europa em agosto de 2024

Dacia Sandero: 15,653 (+9%) Tesla Model Y: 13,410 (-38%) Toyota Yaris Cross: 13,210 (+24%) Volkswagen T-Roc: 12,853 (-15%) Renault Clio: 12,180 (-5%)

Vendas de carros elétricos voltam a cair

Em agosto foram registados 15.653 Dacia Sandero, mais 9% do que há 12 meses. Como referido, a segunda posição é ocupada pelo Tesla Model Y, que, no entanto, não consegue confirmar os números do ano passado. Em agosto, as vendas caíram 38%, com 13.410 unidades. A completar o pódio está o Toyota Yaris Cross, com 13.201 registos e um crescimento de 24% face a agosto de 2023.

Olhando para o top 5, segue-se o Volkswagen T-Roc com 12.853 e o Renault Clio com 12.180 unidades vendidas. Quanto às marcas Volkswagen, apesar das dificuldades recentes, destaca-se das restantes com um total de 82.057 veículos vendidos, e com uma quebra significativa de -17%. Seguiu-se a Toyota com 55.514 (-7%) e a Skoda, com 49.460 unidades vendidas.

Este não é certamente uma posição que possa parecer pontual para a Dacia e para o seu Sandero. Já no passado recente este carro, que pertence à marca que integra o Grupo Renault, ocupou esta posição. Continua assim a ser o carro mais vendido na Europa.